La Gerencia Regional de Salud de Arequipa cuenta con más de 100 mil dosis de vacunas contra el sarampión y retomará las jornadas de inmunización en las instituciones educativas, informó ayer la gerenta María de los Ángeles Choque Huaco.

La funcionaria señaló que hace una semana se desarrollaron reuniones de coordinación para establecer el plan de trabajo que permitirá ejecutar las campañas de vacunación en los menores de edad, luego que retornaron a las aulas. Más de 30 brigadas de salud se desplazarán a los colegios para facilitar el acceso de los estudiantes a las dosis y ampliar la cobertura de inmunización.

“En jóvenes se han presentado algunas complicaciones. Hay que tener confianza en la vacunación”, señaló Choque Huaco.

La gerenta regional recordó que en Arequipa se han reportado más de 190 casos de sarampión, con una mayor concentración en las provincias de Camaná y Caylloma, específicamente en el distrito de Majes.

“Tenemos más de 30 brigadas activas en inmunizaciones y se va a aumentar en los próximos días. Se sensibiliza a nivel de colegios de las ocho provincias de Arequipa”, apuntó la funcionaria.