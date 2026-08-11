La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabezó el primer Consejo de Inteligencia Nacional con el objetivo de coordinar las acciones del Estado frente a la criminalidad y otras amenazas que afectan la seguridad del país.

Durante la sesión, representantes del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el sistema de inteligencia analizaron las estrategias destinadas a mejorar la capacidad del Estado para anticipar y responder a las actividades de organizaciones delictivas.

“La columna vertebral para recuperar la paz será la inteligencia”, afirmó Fujimori durante la reunión.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró el primer Consejo de Inteligencia Nacional para coordinar acciones frente a la criminalidad. Participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior y… pic.twitter.com/KqeXmHd9C8 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 11, 2026

Consejo identifica diez amenazas para la seguridad del Perú

Durante el encuentro se presentó un diagnóstico que identifica diez amenazas para la seguridad nacional, aunque en la información difundida no se detalló la totalidad de la lista.

Entre las amenazas mencionadas figuran el crimen organizado, la delincuencia común, la corrupción, la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas.

El Consejo también evaluó el incremento de la violencia relacionada con las extorsiones y la presencia de organizaciones criminales transnacionales en zonas fronterizas.

Frente a este escenario, se planteó fortalecer la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado y utilizar el trabajo de inteligencia para anticipar las actividades de estas organizaciones.

Extorsiones y organizaciones criminales en la mira

Uno de los problemas analizados durante la sesión fue la violencia vinculada con las extorsiones, un delito que forma parte de las preocupaciones del Gobierno en materia de seguridad.

También se abordó la actuación de organizaciones criminales transnacionales en zonas de frontera y la necesidad de establecer una respuesta coordinada entre las instituciones involucradas.

El objetivo establecido por el Consejo es fortalecer las capacidades de inteligencia para detectar y anticipar las acciones criminales y mejorar la respuesta estatal.

Ministros y Fuerzas Armadas participaron en la reunión

En la sesión participaron el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros Carlos Espá, de Relaciones Exteriores; Rafael Belaúnde, de Defensa; César Astudillo, del Interior; y Ernesto Álvarez, de Justicia.

También estuvo presente el director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo.

A ellos se sumaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y representantes de los altos mandos del Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú.

Ejército destaca respaldo del Ejecutivo

Tras finalizar la sesión, el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, destacó el respaldo del Ejecutivo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

“Nosotros no escatimaremos esfuerzos para llevar adelante estas acciones, porque contamos con el respaldo de nuestra señora presidenta y de todo el Poder Ejecutivo”, afirmó Calle.

El jefe militar calificó además el encuentro como un hito en las acciones del Estado contra las amenazas relacionadas con la seguridad del país.

DINI califica sesión como un “hito histórico”

El director de Inteligencia Nacional, Hugo Cornejo, también destacó la realización de la reunión y sostuvo que se trató de un hecho sin precedentes para la institución.

“Para la DINI, lo ocurrido hoy constituye un hito histórico. Es la primera vez en la historia de la institución que se realiza una reunión de esta magnitud, con la participación de los responsables del Ejecutivo y de los distintos niveles del sistema de inteligencia”, señaló.

El Consejo estableció como objetivo central reforzar el trabajo de inteligencia y la coordinación institucional para responder a las principales amenazas identificadas por el Estado.