El Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) enfrenta un panorama complejo, con cambios constantes y una gestión peor que la otra. Correo conversó con la extitular de la entidad, Fiorella Molinelli, sobre cómo debe afrontar este reto el nuevo Gobierno.

¿Cómo analiza la designación de Hilda Sandoval como presidenta interina de EsSalud?

No tengo ningún cuestionamiento personal. Sandoval es una persona muy profesional y preparada. Mi preocupación no es quién ocupa temporalmente el sillón de Essalud, sino que dejemos de administrar la salud de manera temporal. El problema no es la persona, sino la señal institucional. EsSalud administra la salud de más de 12 millones de asegurados y requiere una conducción especializada, estable, con dedicación plena.

¿Fue realmente necesaria la salida de Jaime Moreno?

Esta es una señal de cómo el ministerio de Trabajo toma la batuta directamente. Preferiría que el Gobierno, en este caso, se tome unos días para escoger correctamente a la cabeza de EsSalud, a que vuelva a improvisar un nombramiento. Pero ese tiempo tiene que servir para encontrar un profesional de primer nivel con horizonte claro de las reformas y la reestructuración de fondo que hay que hacer, despolitizando la salud.

Cuando habla de despolitizar, ¿es que algún partido político se apropió de EsSalud?

Esto lo han puesto en evidencia varios medios, la captura del poder político, sobre todo en tiempos de la señora Boluarte. La salud de millones de asegurados no puede depender del ciclo político.

También se ha difundido la influencia del acuñismo, ¿lo ha observado?

Comienza desde Dina Boluarte, en mi opinión, marcadamente la captura del poder político, de la toma de la entidad. De hecho, ha habido reportajes periodísticos en los que han revelado que representantes del partido que has mencionado están en puestos claves, no necesariamente con la experiencia que deberían tener los perfiles que conducen la entidad.

¿Qué ha provocado esta alta rotación?

Algunos retrasos. Por ejemplo, EsSalud hoy día tiene problemas de dilación en entrega de citas, operaciones y cirugías que están atoradas dentro del sistema, medicamentos que no se compran o se compran a un enorme sobreprecio.

¿Qué se debería hacer?

Recuperar la gobernanza. Hay que dejar de cambiar de piloto cada pocos meses. Si hoy día el presidente de EsSalud no responde a los intereses políticos, entonces lo cambian. Es lo que ha venido sucediendo.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, alertó que existe una millonaria deuda, ¿se podrá pagar?

Hay dos pasos. Lo primero es reordenar las finanzas de EsSalud y eso pasa por una reestructuración profunda del sector. Hay que separar al que administra el fondo, el financiador, y a quien gestiona los hospitales; al prestador, quien debe preguntarse si está produciendo servicios de calidad. En segundo lugar, hay que corregir los temas de los aportes. Corrigiendo de manera gradual los aportes del Estado, que han estado descontándose. No aporta el 9% en todas sus carteras, el CAS aporta menos y eso merma el ingreso de salud en aproximadamente mil millones de soles. Con eso, recuperando, puedes pagar deudas.

¿Y esto responde a una mala gestión o falta de recursos?

Hay una combinación de ineptitud, ineficiencia y también corrupción.

¿Cuáles deben ser las primeras decisiones al presidir EsSalud?

Coordinar con el Ejecutivo para sacar un decreto supremo declarando la reorganización de EsSalud, planteando una reforma para lograr la gobernanza. Por ejemplo, seleccionar un presidente mediante concurso público de méritos. Con eso despolitizas mucho la salud. Luego, hacer una auditoría de los últimos cinco años para identificar responsabilidades de quienes no han actuado bien, e intervengan, ya sea Contraloría o la Fiscalía.