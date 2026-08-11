El reciente concierto de La Bella Luz, realizado tras la grave denuncia de Naldy Saldaña, fue cuestionado por Magaly Medina. Sin embargo, la periodista centró sus críticas en la actitud de dos integrantes de la agrupación, al considerar que sus expresiones se burlaban de la agresión que sufrió su excompañera.

“ Son unas hipócritas mosquitas muertas ”, sostuvo ‘la Urraca’.

Medina presentó imágenes del mencionado concierto y cuestionó la actitud de las dos jóvenes, a quienes acusó de burlarse de la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

“ Hay un momento que estas dos chicas comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaricaturizar aquellos videos indignantes y asquerosos que todos hemos visto y que no deberían ser motivo de burla porque cualquiera de ellas pudo estar ser expuestas ”, expresó la periodista.

La conductora de TV recordó que, un día antes, todas las integrantes de La Bella Luz habían expresado su solidaridad con Naldy Saldaña tras su denuncia. Por ello, cuestionó que posteriormente algunas de ellas asumieran una actitud que, según señaló, contradecía ese respaldo.

“ Son unas hipócritas y mosquitas muertas que en la conferencia de prensa todas lloriqueaban; sin embargo cuando tienen la oportunidad de salir ante el público, lo primero que hacen es burlarse de la compañera caída ”, sostuvo la ‘Urraca’ respecto a las integrantes de La Bella Luz.