Roberto Sánchez domina las elecciones en Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz. Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú.
Roberto Sánchez domina las elecciones en Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz. Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú.

De las 12 provincias que integran la región La Libertad, en siete se viene imponiendo el candidato presidencial de , Roberto Sánchez Palomino. En las otras cinco gana la representante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, al 84.09% de actas contabilizadas en este departamento, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Así marchan

Las provincias donde el aspirante de izquierda supera a sus adversarios son Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú. De estas, las seis primeras se ubican en la sierra de la región; la séptima, en la costa.

La única provincia andina liberteña donde la candidata del partido naranja ha sacado ventaja es Gran Chimú, donde se imponía con 4,231 votos (40.56%), muy por encima de los 1,177 (11.28%) que sumaba Sánchez.

Otro escenario que dejan las elecciones del domingo es que solo en tres provincias liberteñas Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no se disputan el primer y segundo lugar.

En Ascope, la excongresista lideraba la votación con un 14.54%, mientras el segundo era País para Todos, del candidato Carlos Álvarez (9.93%). En el caso del aspirante de Juntos por el Perú recién aparecía en el octavo lugar, con apenas 4.38%.

La otra provincia donde Roberto Sánchez no se encontraba en el segundo lugar es Pacasmayo. Aquí también se ubicaban en los dos primeros puestos Fujimori (24.61%) y Álvarez (9.66%). El candidato de izquierda era tercero (9.36%).

En donde Sánchez sí se encontraba muy lejos del primer lugar era Trujillo. Hasta el cierre de esta publicación, se situaba en el undécimo lugar con solo 15,784 votos (3.01%). El primer puesto era para Keiko Fujimori (18.32%) y el segundo, para el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos (12.73%).

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