De las 12 provincias que integran la región La Libertad, en siete se viene imponiendo el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino. En las otras cinco gana la representante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, al 84.09% de actas contabilizadas en este departamento, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

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Así marchan

Las provincias donde el aspirante de izquierda supera a sus adversarios son Bolívar, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú. De estas, las seis primeras se ubican en la sierra de la región; la séptima, en la costa.

La única provincia andina liberteña donde la candidata del partido naranja ha sacado ventaja es Gran Chimú, donde se imponía con 4,231 votos (40.56%), muy por encima de los 1,177 (11.28%) que sumaba Sánchez.

Otro escenario que dejan las elecciones del domingo es que solo en tres provincias liberteñas Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no se disputan el primer y segundo lugar.

En Ascope, la excongresista lideraba la votación con un 14.54%, mientras el segundo era País para Todos, del candidato Carlos Álvarez (9.93%). En el caso del aspirante de Juntos por el Perú recién aparecía en el octavo lugar, con apenas 4.38%.

La otra provincia donde Roberto Sánchez no se encontraba en el segundo lugar es Pacasmayo. Aquí también se ubicaban en los dos primeros puestos Fujimori (24.61%) y Álvarez (9.66%). El candidato de izquierda era tercero (9.36%).

En donde Sánchez sí se encontraba muy lejos del primer lugar era Trujillo. Hasta el cierre de esta publicación, se situaba en el undécimo lugar con solo 15,784 votos (3.01%). El primer puesto era para Keiko Fujimori (18.32%) y el segundo, para el candidato del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos (12.73%).