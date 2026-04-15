Con un discurso de confrontación directa al fujimorismo y un llamado a la unidad de las fuerzas de izquierda, dirigentes de Juntos por el Perú en Arequipa aseguraron que su agrupación política con el candidato Roberto Sánchez se enfrentarán en segunda vuelta de las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori, tras los comicios generales del 12 de abril.

El candidato al Senado por Arequipa, Ronald Fernández, indicó que el escenario electoral los coloca frente a Fuerza Popular e hizo un llamado a los votantes de izquierda y centroizquierda que respaldaron otras candidaturas a sumarse en esta nueva etapa. “Convocamos a quienes no apoyaron al fujimorismo ni a Rafael López Aliaga a unir esfuerzos para la segunda vuelta”, declaró.

El candidato atribuyó la crisis política del país, con la sucesión de varios presidentes en los últimos años y la crisis económica a la influencia del fujimorismo a través del Congreso. Según dijo, este escenario ha debilitado la institucionalidad democrática.

Respecto al proceso electoral, descartó un fraude electoral, aunque denunció presuntos intentos de distorsión de resultados. “No se puede hablar de fraude, pero sí de intenciones de manipulación por parte de la mafia del Fujimorismo”, afirmó, añadiendo que su partido continúa presentando denuncias sobre incidencias registradas en el norte del país.

El dirigente también negó que la experiencia del gobierno de Pedro Castillo se repita con Roberto Sánchez, asegurando que en una eventual gestión de Sánchez no repetiría errores pasados. “Hoy existe mayor aprendizaje político del pueblo y de las organizaciones democráticas”, indicó.

En el plano económico, Fernández criticó la política monetaria del Banco Central de Reserva, encabezado por Julio Velarde, señalando que las tasas de interés referenciales han beneficiado principalmente a grandes empresas frente a las pequeñas y medianas.

Asimismo, acusó a sectores de derecha de impulsar una “campaña de miedo” para desalentar el voto hacia Juntos por el Perú. “El pueblo no tiene miedo porque no tiene nada que perder… Nuestra propuesta es proteger y fortalecer a la pequeña y mediana empresa con impulso tecnológico y financiero”, manifestó.

Asimismo, descartó cualquier tipo de alianza con Fuerza Popular o con el entorno político de López Aliaga, y precisó que figuras como Antauro Humala no influyen en las decisiones orgánicas del partido. “Sus posturas extremas son personales y no serán impuestas, porque nosotros tenemos bases”, dijo.