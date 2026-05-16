Los incumplimientos del Consorcio Dragatec impiden el arranque del dragado en la Presa Limón, que es uno de los componentes del Proyecto Olmos, así lo informaron los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) durante una sesión del Consejo Regional de Lambayeque.

El gerente del PEOT, Luis Piedra Núñez, señaló que el servicio se mantiene en la fase inicial, y que su entidad, a través de carta notarial, ha dado un último plazo de 21 días a la empresa, para el cumplimiento de las condiciones pendientes y dar paso a los trabajos.

Asimismo, especialistas del PEOT expusieron ante el pleno regional que, en términos contractuales, el servicio contempla una fase de movilización de equipos, instalación de infraestructura auxiliar y puesta en marcha, seguida de la ejecución propiamente dicha del dragado. Pero, a la fecha , no se ha completado la colocación de las líneas de impulsión (tuberías), elemento fundamental para el transporte hidráulico de los sedimentos extraídos.

Dicha labor no solo forma parte de las obligaciones contractuales de la empresa, sino que constituye una condición técnica indispensable para garantizar el dragado propiamente dicho, al permitir la conducción del material hacia los puntos de descarga aguas abajo. La ausencia de esta estructura imposibilita cualquier inicio de actividades, independientemente de otros avances registrados.

Este problema ha sido verificado mediante actas levantadas en campo, con participación de autoridades competentes, en las cuales se dejó constancia que las líneas de impulsión no han sido culminadas ni se encuentran operativas.

Crítico

Además, el Consorcio Dragatec tampoco movilizó los equipos ofertados en su propuesta, como lo es la cuarta draga, pese a que el contrato y el pago efectuado por concepto de movilización consideraban la disponibilidad de cuatro unidades operativas en campo.

En relación con los factores ambientales, Piedra y su equipo explicaron que las condiciones exigidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), incluyendo la implementación de sensores y otros compromisos derivados de actas de cumplimiento, fueron atendidas hacia la quincena de marzo, por lo que no constituyen actualmente una limitante para el inicio del servicio.

Respecto al evento registrado el 17 de marzo, cuando precipitaciones intensas, sumado al arrastre de sedimentos hacia el embalse Limón, produjeron la obstrucción de la Bocatoma Provisional, Dragatec participó en un primer intento de descolmatación de la estructura, pero esta se produjo como un apoyo técnico solicitado, siendo la propia empresa quien evaluó las condiciones operativas y ejecutó las actividades bajo su dirección técnica exclusiva.

En ese contexto, los daños reportados en sus equipos, incluida una draga inutilizada y otras dos con afectaciones, se generaron durante operaciones ejecutadas directamente por la empresa, sin intervención del PEOT, por lo que las contingencias corresponden al ámbito de responsabilidad del contratista.

Evalúan penalidad y acción legal

Luis Piedra indicó que los pedidos del Consorcio Dragatec para el reconocimiento de costos y la suspensión contractual no tienen sustento. De persistir el incumplimiento, el PEOT ejecutará penalidades y garantías; además, pondrá en marcha las acciones legales correspondientes para salvaguardar los intereses del Estado.