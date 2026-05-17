El Gobierno, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, puso en funcionamiento el Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Cancas, en la región Tumbes, con el objetivo de reforzar la seguridad y el control migratorio en la frontera norte del país. El nuevo puesto se ubica a casi 100 kilómetros de la línea limítrofe entre Perú y Ecuador.

La inauguración contó con la participación del superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado, así como representantes de la Policía Nacional del Perú, Sutran y Aduanas. Las autoridades destacaron que este punto estratégico permitirá fortalecer los operativos de verificación y fiscalización migratoria en coordinación con diversas instituciones del Estado.

Los inspectores migratorios realizarán controles en buses interprovinciales utilizando tabletas electrónicas para verificar si los ciudadanos extranjeros cuentan con ingreso regular y condición migratoria vigente. Además, dispondrán del “Migramóvil”, una unidad equipada para agilizar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) contra extranjeros con ingreso irregular al país.

Durante la ceremonia, Alvarado Gómez señaló que el PVM Cancas permitirá mejorar el control sobre las empresas de transporte que trasladan migrantes en condición irregular.

Asimismo, resaltó que el nuevo puesto fortalecerá los filtros de control a lo largo de la Panamericana Norte y contribuirá a mitigar la migración irregular mediante una integración tecnológica entre entidades públicas.

#NotaDePrensa| Nuevo puesto de control migratorio, ubicado a casi 100 km de la frontera entre 🇵🇪 Perú y 🇪🇨 Ecuador, reforzará la seguridad migratoria y fortalecerá la coordinación con diversas entidades del Estado para resguardar la seguridad nacional.



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Posteriormente, el titular de Migraciones y el ministro del Interior, José Zapata Morante, supervisaron las operaciones en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Tumbes. Durante la visita verificaron la ampliación de módulos de atención y la modernización de equipos tecnológicos en este punto fronterizo, que opera las 24 horas del día durante todo el año.