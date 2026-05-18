Un reportaje de Cuarto Poder difundido este domingo reveló el historial de investigaciones de quienes forman parte del círculo de confianza del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Varios de ellos registran investigaciones fiscales, denuncias policiales y antecedentes judiciales.

William Sánchez Palomino

Uno de los colaboradores más cercanos al candidato es su hermano William Sánchez Palomino. La Fiscalía lo investiga junto a Roberto Sánchez por el presunto desvío de más de 280,000 soles en aportes partidarios depositados en una cuenta bancaria abierta a su nombre. Según la denuncia de diversos militantes de la agrupación política, no recibieron una respuesta clara sobre el destino de estos fondos.

William Sánchez presentó ante la Policía Nacional tres denuncias por pérdida de cuadernos de actas del partido en una mototaxi, en transporte público y en un bus interprovincial, sumando 11 libros extraviados., En dichos documentos se hallaban registros de los ingresos, gastos y acuerdos sobre el manejo de fondos del partido. Por otra parte, en su hoja de vida ante el JNE no registra estudios ni experiencia laboral fuera del partido.

Luzmila Ayay Casas

Luzmila Ayay Casas, conocida como “Mila”, ejerce como tesorera de Juntos por el Perú desde el segundo semestre de 2024 y es la responsable de los registros contables y financieros del partido. Sin embargo, el reportaje reveló que también denunció ante la Policía Nacional la pérdida de libros de actas en circunstancias similares a las del hermano del candidato.

En febrero de 2023 acudió a la comisaría de Boca Negra, en el Callao, para reportar la pérdida de un libro de actas de esa región. Cinco meses después regresó a la misma comisaría para denunciar la pérdida de tres libros más de provincias de Arequipa y Cajamarca. Al ser cuestionada sobre estas denuncias, la tesorera negó haberlas presentado, pese a que los registros policiales consignan su nombre como denunciante en ambas ocasiones.

Ernesto Zunini Yerén

Ernesto Alonso Zunini Yerén, de 38 años, es el secretario general nacional de Juntos por el Perú y el segundo en jerarquía dentro del partido. Durante la gestión de Roberto Sánchez como ministro de Comercio Exterior y Turismo en 2021, Sunini ocupó cargos en esa cartera como director de desarrollo artesanal y luego como director general de artesanía.

Desde 2023 hasta febrero de 2026 se desempeñó como asesor técnico en la oficina congresal del candidato, período en el que el mismo programa lo captó participando en marchas frente al penal de Barbadillo en horario de trabajo.

Walter Flores Choco

Otro de los personajes vinculados al entorno más cercano del líder de Juntos por el Perú es Walter Flores Choco actual candidato al Senado, secretario nacional del Frente Único y Asuntos Electorales. Se desempeñó como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo entre 2021 y 2022, y luego en la gerencia de asesoría jurídica de la municipalidad de Lurigancho-Chosica hasta 2025, donde la Contraloría General de la República le encontró responsabilidad administrativa en el irregular gasto de más de 15 millones de soles.

En su propia hoja de vida declaró dos procesos judiciales por incumplimiento de pensión alimentaria en Huancayo y Abancay. Su nombre figura además en una denuncia policial por violencia contra la mujer registrada en noviembre de 2012.

Luis Bazalar García

Finalmente, el exsacerdote Luis Alejandro Bazalar García también aparece como figura cercana al círculo de Sánchez y se presenta públicamente como su confesor personal. Según ha señalado, mantiene reuniones semanales con el candidato para brindarle orientación espiritual.

La Santa Sede lo separó del sacerdocio en 2007 tras un proceso disciplinario desarrollado en la curia arzobispal. Años después, en 2015, un juzgado de Ayacucho lo sentenció a ocho años de prisión por el delito contra la libertad sexual en agravio de un seminarista de 17 años.

Cabe precisar que en agosto de 2016, la Corte de Justicia de esa región revocó la condena y dispuso su absolución. La resolución también ordenó la anulación de sus antecedentes penales.