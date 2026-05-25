El papa León XIV pidió perdón públicamente por el largo retraso de la Iglesia católica en condenar formalmente la esclavitud.

El pronunciamiento fue incluido en su primera encíclica titulada “Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”), publicada este lunes y centrada principalmente en los desafíos éticos de la inteligencia artificial.

“En nombre de la Iglesia, pido sinceramente perdón”, escribió el pontífice estadounidense en el documento oficial.

Pontífice reconoce responsabilidad histórica

En el texto, León XIV señaló que durante siglos la Iglesia y distintos sectores de la sociedad tardaron en condenar de manera absoluta y universal la esclavitud.

El papa recordó que instituciones vinculadas a la Iglesia llegaron incluso a poseer esclavos durante la Edad Media.

Asimismo, indicó que autoridades eclesiásticas asesoraron a monarcas europeos sobre argumentos utilizados para justificar la esclavitud de personas consideradas “infieles”.

“Hubo que esperar hasta el siglo XIX para encontrar una condena formal, absoluta y universal de la esclavitud”, afirmó.

“Una herida en la memoria cristiana”

León XIV sostuvo que la demora histórica para rechazar la esclavitud representa “una herida en la memoria cristiana”.

Aunque señaló que los hechos históricos deben entenderse dentro de su contexto temporal, afirmó que la Iglesia no puede minimizar ni ignorar esa responsabilidad.

“Los acontecimientos del pasado no pueden juzgarse como si todos los criterios actuales hubieran existido siempre”, escribió.

Sin embargo, agregó que eso no impide reconocer el retraso con el que se condenó el “flagelo de la esclavitud”.

Continuidad de pedidos de perdón en la Iglesia

Antes de León XIV, otros pontífices también se pronunciaron sobre el papel histórico del cristianismo en la esclavitud.

Juan Pablo II denunció la participación de cristianos en el comercio esclavista en 1992 y posteriormente, en el año 2000, impulsó una amplia petición de perdón por injusticias históricas cometidas por miembros de la Iglesia.

Por su parte, el papa Francisco cuestionó reiteradamente las formas contemporáneas de esclavitud y explotación humana durante su pontificado.

Encíclica también aborda la inteligencia artificial

La encíclica “Magnifica Humanitas” aborda además el impacto de la inteligencia artificial y los desafíos éticos vinculados al desarrollo tecnológico.

El documento fija posiciones oficiales de la Iglesia sobre distintos temas contemporáneos relacionados con dignidad humana, responsabilidad social y avances científicos.