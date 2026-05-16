El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita apostólica a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026. Durante su estadía también acudirá a la sede de la UNESCO, ubicada en París.

El anuncio fue realizado por Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano, quien precisó que el viaje responde a invitaciones oficiales.

“Aceptando la invitación del Jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del Director General de la UNESCO, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha Organización”, informó.

Vaticano confirma viaje del Papa León XIV a Francia: visitará la sede de la UNESCO https://t.co/jY4lpImgmn pic.twitter.com/nyBrT8WOus — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) May 16, 2026

Será su quinto viaje internacional

Esta será la quinta visita internacional del pontífice desde el inicio de su pontificado. El pasado 8 de mayo cumplió un año al frente de la Iglesia católica.

Antes de este viaje, León XIV realizó visitas a Turquía y Líbano. Además estuvo en Mónaco, Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, además de tener previsto un viaje a España del 6 al 12 de junio.

¿Qué lugares visitará en Francia?

León XIV se convertirá en el segundo pontífice en visitar la sede de la UNESCO en París. El primero fue Juan Pablo II, quien acudió a ese organismo el 2 de junio de 1980.

Los obispos franceses ya habían adelantado la posibilidad de esta visita en semanas anteriores. Además, el itinerario también incluiría una parada en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes.

El presidente de la Conferencia Episcopal francesa, el cardenal Jean-Marc Aveline, se refirió previamente a la relación del pontífice con el país europeo. En esa línea, señaló que León XIV le ha transmitido su aprecio por Francia y por su historia religiosa.

Macron saluda la visita

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reaccionó tras conocerse el anuncio oficial del Vaticano. El mandatario señaló a través de su cuenta en X, que la visita representará un momento importante para el país.

“Nos alegramos de que su santidad el papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia”, escribió.

Asimismo, indicó que la llegada del pontífice será significativa para distintos sectores de la sociedad francesa.

“Será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”, agregó.

Nous nous réjouissons que Sa Sainteté le Pape Léon XIV ait confirmé son voyage en France.



Cette visite en septembre prochain sera un honneur pour notre pays, une joie pour les catholiques et un grand moment d’espérance pour tous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2026