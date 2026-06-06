El proyecto “Mejoramiento de del servicio de agua para el sistema de riego en el distrito de Chochope” se encuentra en riesgo, en la región Lambayeque.

Este proyecto fue diseñado para potenciar la producción de pequeños agricultores, y contempla una inversión de S/ 10 millones 593 mil 118. La unidad ejecutora es la Gerencia de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque (GRL).

Hallazgos

El Órgano de Control Institucional (OCI) encontró deficiencias técnicas y constructivas en la ejecución de los trabajos correspondientes a la actividad “01.01.01 Canal con Tubería Corrugada HDPE de 40″, los cuales difieren de lo indicado en las especificaciones y planos contenidas en el expediente técnico de obra.

Esta situación podría comprometer la calidad, durabilidad y adecuado comportamiento de los elementos ejecutados. También hay riesgo de corrosión del acero y afectaciones a la calidad y durabilidad del concreto, lo que comprometería la vida útil de la estructura.

Durante una visita, realizada el 12 de mayo, personal de OCI comprobó una inadecuada ejecución de los trabajos por parte del contratista Consorcio Virgen de la Puerta, al haberse evidenciado deficiencias en el armado y acondicionamiento del acero de refuerzo, ausencia de soldado de concreto, previo al posicionamiento de la armadura; además uso de elementos inadecuados para el confinamiento y estabilidad del encofrado, así como deficientes condiciones de orden y limpieza en el frente de trabajo

Otro punto en contra es que el contratista incumplió normas técnicas de seguridad, ya que se verificó que el personal obrero cumplió sus actividades sin el uso adecuado de equipos de protección personal.

En el recorrido para observar las condiciones del proyecto, se observó la presencia de elementos punzocortantes expuestos sin protección y el acopio de retazos y desperdicio de acero sin la adecuada señalización preventiva en una zona de tránsito vehicular y peatonal, situación que genera condiciones inseguras e incrementa el riesgo de accidentes.

A raíz de estas situaciones adversas, el órgano de control comunicó al gerente de Agricultura, Miguel Pérez, que está en la obligación de adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad de la obra.

Dato

El OCI advierte que el supervisor Consorcio Z&V no estaría garantizando el cumplimiento del contrato.