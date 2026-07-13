La Comisión Permanente del Congreso suspendió nuevamente este lunes el debate del proyecto de crédito suplementario por más de S/9.000 millones y acordó ampliar, por segunda vez, el cuarto intermedio con el fin de elaborar un texto sustitutorio consensuado junto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, señaló que la ampliación del cuarto intermedio responde a la necesidad de concluir la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los congresistas y descartó que la medida tenga como finalidad retrasar el debate.

“La evaluación de estas propuestas le corresponde al MEF. La Comisión de Presupuesto ya ha cumplido con su trabajo, pero el volumen y la complejidad de las ampliaciones presupuestarias han demandado un proceso operativo adicional que aún no ha podido concluirse”, indicó esta tarde.

Soto precisó que el objetivo es presentar un texto sustitutorio debidamente sustentado, con sus respectivos anexos e incorporando las propuestas planteadas por los parlamentarios durante el debate.

Asimismo, advirtió que una aprobación apresurada del proyecto podría generar inconvenientes durante la ejecución del presupuesto.

“Sería un error apresurar este proceso y tener consecuencias técnicas y legales que entrampen la ejecución de recursos para inversión pública. Preferimos tomarnos el tiempo necesario para hacer bien las cosas”, aseguró.

En la sesión, Soto también reconoció que persisten discrepancias con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre algunos proyectos de inversión, por lo que solicitó ampliar el plazo a fin de sustentar de manera adecuada los cambios.

Con esta decisión, la Comisión de Presupuesto reanudará el debate del proyecto al mediodía del martes 14 de julio.