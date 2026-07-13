Terror en el centro poblado Hoja Redonda. Alex Espino Navarrete, agricultor de la tercera edad, fue agredido con una comba en la cabeza. El hecho se produjo en la chacra tras una presunta disputa con un familiar, sindicado como el agresor de este hecho. Los trabajadores al presenciar esta escena acudieron en auxilio del hombre de campo quien permanece hospitalizado debido a la gravedad de su lesión.

Brutal ataque

Espino, ex vicepresidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chincha, estaba realizando trabajos en su chacra, ubicada en Hoja Redonda, distrito de El Carmen. En esas circunstancias surge un altercado con otro integrante de su familia. Al parecer todo se originó por trabajos que se realizaban en el campo. El caso escaló a un nivel de violencia que pudo acabar con la vida del adulto mayor.

De acuerdo con las diligencias preliminares, el anciano fue atacado con un objeto contundente, aparentemente una comba. Alex quedó tendido en la tierra con una lesión sangrante en la cabeza. Las personas que pasaban por el lugar con dirección a su trabajo vieron al vecino de Hoja Redonda malherido y sin poder moverse. De inmediato solicitaron ayuda para que pueda ser conducido de emergencia a un establecimiento de salud.

Un conductor, también de la zona, al identificar que se trataba de Espino Navarrete no dudo en prestar apoyo en el traslado. El agricultor fue atendido inicialmente en una clínica de la ciudad y posteriormente lo condujeron al hospital San José de Chincha, en donde viene luchando para recuperarse de la terrible lesión que presenta en la cabeza. El presunto agresor sería uno de sus familiares.

Cuando los trabajadores preguntaron lo que había pasado con el adulto mayor, la versión que surgió en el lugar de los hechos era que Alex Espino sufrió una caída. Sin embargo, este relato fue luego descartado al evidenciar la lesión causada, aparentemente, con el objeto contundente. Los agentes de la comisaría de El Carmen están a cargo de las investigaciones sobre este hecho que pudo causar la muerte del agricultor.

EL DATO: Alex Espino esta dedicado a la actividad agrícola desde hace décadas. Es conocido por ser dirigente en su comisión de regantes y luego ocupó la vicepresidencia de la Junta de Usuarios, principal operador del recurso hídrico.

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