Carlos Torres Caro, abogado de Alejandro Toledo, informó este lunes que presentó ante la oficina del mandatario José María Balcázar una solicitud para que se otorgue, con carácter de urgencia, el derecho de gracia a su patrocinado. Según explicó, el pedido se sustenta en la avanzada edad del exmandatario y en los problemas de salud que afronta. Asimismo, precisó que la solicitud ya fue remitida a la comisión correspondiente para su evaluación.

“Estamos presentado oficialmente a la comisión de gracias presidenciales y a la decisión de usted, porque usted es el presidente de la República, para que se sirva a admitir la solicitud tomando en consideración, en este caso específico, de manera prioritaria, por la edad y la relevante dimensión humanitaria que tiene Alejandro Toledo con sus patologías medicamente acreditadas”, indicó a RPP.

Torres Caro exhortó al jefe de Estado a conceder a la brevedad el derecho de gracia solicitado para Alejandro Toledo. Asimismo, indicó que fue el propio expresidente quien lo autorizó a remitir el documento al mandatario Balcázar.

“Ahora vamos a ver si el presidente tiene el carácter necesario para dar viabilidad al pedido de Alejandro Toledo Manrique”, agregó el letrado.

Por otro lado, Torres Caro cuestionó las declaraciones de la senadora electa Martha Chávez, quien sostuvo que Toledo no debería recibir un indulto. En ese contexto, el abogado afirmó que ya no se puede vivir con odios en el país.

El abogado sostuvo que, si el presidente José María Balcázar rechaza el pedido de derecho de gracia presidencial, confía en que una eventual gestión de Keiko Fujimori sí concederá dicho beneficio a Alejandro Toledo.