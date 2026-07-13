Las visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo habrían incumplido las restricciones de género y los controles establecidos por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Así lo reveló un reportaje de Cuarto Poder, al registrar el ingreso de personas en días que no correspondían al régimen asignado para los visitantes.

El reglamento del centro penitenciario establece que las mujeres pueden visitar a Castillo los miércoles y sábados, mientras que los domingos están reservados para los hombres. Sin embargo, las imágenes del dominical muestran que algunos varones ingresaron durante jornadas destinadas exclusivamente a visitantes femeninas sin que se registraran impedimentos.

¿Qué visitas registraron irregularidades?

Entre los casos observados figura Víctor Vallejos Tinoco, dirigente de rondas urbanas, quien habría ingresado durante un día asignado para mujeres. Además, aparece Richard Hidalgo Moreno, expostulante al Parlamento Andino, quien habría accedido al penal bajo una situación similar.

Otro visitante identificado es Dunker Wilfredo Hilario Ayala, vinculado al entorno cercano del expresidente y quien formó parte de actividades relacionadas con la comitiva de la exprimera dama Lilia Paredes. Según los registros, su permanencia en el establecimiento penitenciario habría concluido fuera de los horarios establecidos.

Las imágenes también muestran cuestionamientos por el cumplimiento de las reglas de vestimenta exigidas para los visitantes. Algunos familiares del exmandatario, como sus hermanas Castillo Terrones, también habrían ingresado al penal sin ajustarse a algunas disposiciones del reglamento.

La investigación también puso atención sobre los ingresos de personas vinculadas al ámbito político, entre ellas la diputada electa Catherine Palomino. De acuerdo con los registros de seguridad, habría accedido al penal en varias oportunidades sin presentar su documento de identidad durante el control inicial.

Las cámaras muestran que Palomino ingresó al recinto penitenciario junto a un menor de edad durante visitas realizadas el 6, 20 y 24 de junio. Estas situaciones habrían ocurrido pese a las restricciones para el ingreso de menores en determinadas zonas de seguridad del establecimiento.

La parlamentaria electa reconoció haber visitado a Pedro Castillo en más de 60 ocasiones y señaló que mantiene una relación de amistad con el expresidente. Su cercanía con el entorno del exmandatario ha sido mencionada debido a su participación como abogada defensora de Castillo durante su reclusión en el penal de Barbadillo.

Las imágenes del programa también verificaron el ingreso de vehículos fuera de los horarios habituales y el acceso de bolsas con alimentos y postres después de las 16:00 horas.

Expertos advierten posibles faltas administrativas

El exdirector del INPE César Cárdenas explicó que las normas penitenciarias deben aplicarse de la misma manera para todos los internos, independientemente de su cargo público o nivel de influencia. El especialista señaló que permitir ingresos fuera de los procedimientos establecidos podría representar una infracción administrativa.

Cárdenas precisó que existen excepciones para autoridades como congresistas en ejercicio cuando realizan labores de fiscalización, pero fuera de esos casos los accesos deben cumplir con las reglas vigentes. Añadió que el personal encargado del control puede asumir responsabilidades si se comprueba que permitió ingresos irregulares.

La revisión de los registros permitirá determinar si existieron incumplimientos en los protocolos de seguridad del penal de Barbadillo. El INPE deberá evaluar la actuación de los trabajadores responsables de los controles y establecer las medidas que correspondan.