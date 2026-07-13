El excandidato presidencial Roberto Sánchez cuestionó el pronunciamiento emitido por la Cancillería sobre el informe elaborado por un grupo de expertos de las Naciones Unidas respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo. Durante una conferencia de prensa realizada en el Cercado de Lima, Sánchez sostuvo que el Ministerio de Relaciones Exteriores actuó de manera parcial al restar valor al informe internacional.

En ese contexto, consideró que la conducción de la política exterior corresponde al jefe de Estado y no al canciller.

“El comunicado de Cancillería contradiciendo esta certeza institucional de expertos internacionales, nosotros nos preguntamos, tampoco es una casualidad y más por la actual Cancillería que conduce el señor Pareja y desde nuestro punto de vista actúa de manera sesgada. Nosotros preguntamos, quién dirige la política exterior, el ministro o el presidente, pues quien dirige la política exterior es el presidente de la República, le guste o no al canciller”, expresó.

Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

Exhortan al Ejecutivo a otorgar gracias presidenciales

Durante la conferencia también intervino Ernesto Zunini, quien solicitó al presidente encargado, José María Balcázar, evaluar la concesión de gracias presidenciales a Pedro Castillo. Según indicó, el informe elaborado por especialistas internacionales ofrece elementos suficientes para adoptar esa decisión.

“Exhortar al presidente José María Balcázar, presidente encargado quien en la víspera había señalado en un medio de comunicación que estaba esperando un informe de un jurista experto en la materia para poder tomar una decisión sobre el otorgamiento de gracias presidenciales al presidente Pedro Castillo. Tiene en este informe de expertos internacionales sus dudas absueltas, por lo tanto, le exhortamos a que otorgue gracias presidenciales y libertad al presidente constitucional Pedro Castillo”, señaló.

Fotos: Diana Marcelo/@photo.gec

Niega eventual ingreso al Ejecutivo

Sánchez también respondió a las versiones que lo vinculan con un posible cargo dentro del actual Gobierno. El excongresista rechazó esos rumores y aseguró que nunca ha existido una propuesta para incorporarse al Poder Ejecutivo.

“Descarto eso absolutamente, no sé de dónde ha surgido esa idea, en primer lugar, ni tengo la intención, ni la voluntad ni nada y tampoco nadie me lo ha planteado, creo que viene un poco más de la especulación”, afirmó.