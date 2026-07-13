El presidente de la República, José María Balcázar, informó hoy desde Arequipa que el pedido de indulto presentado a favor del expresidente Pedro Castillo todavía no ha sido resuelto y continúa en evaluación por las instancias correspondientes.

"Está en estudio, aún no hay nada“, respondió el jefe de Estado al ser consultado sobre la solicitud que la defensa de Castillo presentó el 10 de julio ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La defensa del exmandatario busca que el beneficio sea otorgado antes del 28 de julio, con motivo de las Fiestas Patrias. A diferencia de otros indultos concedidos en el país por razones humanitarias y de salud, la solicitud de Castillo se sustenta en un pedido de gracia común.

Los abogados del expresidente argumentan que aún no existe una sentencia firme en su contra, ya que la condena de 11 años y cinco meses de prisión por el caso relacionado con el intento de golpe de Estado continúa en etapa de apelación. Sostienen, además, que se habría superado el plazo máximo de reclusión sin una resolución definitiva.

Sin embargo, el panorama para la solicitud no sería favorable. Días atrás, el ministro de Justicia, Luis Jiménez, adelantó que no firmará una eventual resolución de indulto al considerar que no se cumplen las condiciones jurídicas exigidas para conceder este beneficio presidencial.

Con la declaración del presidente Balcázar, el Ejecutivo confirma que el nuevo expediente permanece en trámite y que, hasta el momento, no existe una decisión sobre la solicitud presentada por la defensa del exmandatario, luego que el anterior pedido fue denegado.