La vocera de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, Cecilia Chacón, afirmó que el próximo gobierno de la presidenta electa, Keiko Fujimori, tendrá como una de sus principales características una mayor cercanía con la ciudadanía. Además, señaló que la gestión buscará reducir las brechas existentes en distintas zonas del país y fortalecer la gobernabilidad durante el periodo 2026-2031.

Durante una entrevista en Exitosa, la legisladora sostuvo que la relación entre el Estado y la población será un elemento importante de la nueva administración. En ese contexto, consideró que la atención de las demandas ciudadanas contribuirá a recuperar la confianza en las instituciones.

Gobierno deberá avanzar hacia la reconciliación nacional

Chacón sostuvo que uno de los principales desafíos del próximo gobierno será promover la unidad entre los distintos sectores del país. A su juicio, la reconciliación nacional responde a una fractura social que se ha mantenido durante varios años y no únicamente a los acontecimientos políticos recientes.

“Yo creo, sin duda alguna, que el tema de la gobernabilidad y que la reconciliación en el país, tiene que darse. No solo por el tema del señor (Pedro) Castillo. El tema de la unidad es por esos dos Perús que han estado fracturados durante varios años. Tiene que solucionarse, y eso se da en un Gobierno que está cercano a la población”, manifestó.

La vocera de Fuerza Popular también señaló que un gobierno debe garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas y mejorar el acceso a servicios esenciales. Asimismo, indicó que la población espera respuestas concretas en materia de salud, infraestructura y seguridad.

“Un Gobierno que funciona es en el que se den obras, en que las instituciones funcionen. En que una madre no tenga que perder a un hijo, que no cuenta con atención médica. Que nosotras podamos tener esa tranquilidad y seguridad de que nuestros hijos cuando salgan de la casa, van a regresar”, expresó.

Finalmente, Chacón informó que Keiko Fujimori tiene previsto reunirse con Ricardo Belmont y representantes del partido Obras como parte de la ronda de encuentros que viene sosteniendo con distintos actores políticos. En esa línea, explicó que el objetivo será intercambiar puntos de vista y buscar consensos para el próximo periodo de gobierno.