Aprovechando el feriado largo por Fiestas Patrias, cientos de turistas y familias que recorren la costa sur del país hacen una parada obligatoria en el Mirador de la Virgen de la Candelaria, ubicado en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná. El lugar se ha convertido en uno de los atractivos más visitados de la zona por ofrecer una vista privilegiada del litoral y un espacio ideal para la fotografía y el descanso.

El mirador está situado en la playa El Panamito, a la altura del kilómetro 850 de la carretera Panamericana Sur, donde la imponente imagen de la Virgen de la Candelaria, de más de 20 metros de altura, da la bienvenida a quienes llegan al distrito.

Más allá de su impacto visual, la obra busca preservar la identidad cultural de la provincia al rendir homenaje a la tradicional caminata de los fieles hacia el distrito de Quilca en honor a la Virgen de la Candelaria, una de las manifestaciones religiosas más representativas de Camaná.

Durante estas Fiestas Patrias, el mirador se convirtió en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan contemplar los atardeceres sobre el océano Pacífico, recorrer el malecón natural y capturar imágenes del paisaje costero. La afluencia de turistas es mayor durante los fines de semana y feriados, cuando decenas de personas llegan al lugar antes de continuar su viaje por la Panamericana Sur.

La llegada de visitantes también beneficia a la economía local. Restaurantes, puestos de comida, comercios y otros servicios turísticos registran un mayor movimiento gracias al flujo de viajeros que aprovechan su paso por Samuel Pastor para conocer este nuevo atractivo.

El Mirador de la Virgen de la Candelaria fue construido el año pasado con el objetivo de fortalecer la oferta turística del distrito y promover un espacio que combine la fe, la cultura y el paisaje natural. Con el paso de los meses, el lugar se ha consolidado como uno de los principales puntos de interés de Camaná y una parada obligatoria para quienes visitan la costa arequipeña.