En su primera sesión de Consejo de Ministros, el gobierno de Keiko Fujimori evaluó el proyecto de ley que presentará para solicitar facultades legislativas al Congreso bicameral. Entre los detalles que trascendieron resalta una propuesta para la reducción del número de feriados no laborables.

Otros aspectos claves de la agenda estuvieron relacionados con las carteras de Economía, Justicia y Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Agenda

La sesión ordinaria en Palacio de Gobierno, convocada a las 8:00 a.m., comenzó con la discusión de la mencionada iniciativa

El objetivo del Gobierno es legislar “en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad”, así como para la “promoción y protección” de las micro y pequeñas empresas junto al “fomento de la formalización y la promoción del empleo”.

Asimismo, busca la “simplificación administrativa, la desregulación y eliminación de barreras burocráticas”. Por este motivo, el proyecto incluye propuestas puntuales en materia laboral.

Por ejemplo, plantea “modificar el régimen de feriados no laborables y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

El proyecto también propone “perfeccionar el régimen legal de los beneficios laborales, incluyendo vacaciones, horas extras, participación en las utilidades, gratificaciones y compensación por tiempo de servicios dándoles mayor flexibilidad, permitiendo acuerdos entre trabajadores y empleadores a nivel individual o a través de la negociación colectiva”.

Finalmente, en el Consejo de Ministros de ayer también se abordó reforzar la “intervención de emergencia” en el Sistema Nacional Penitenciario, propuesta del Ministerio de Justicia.

Del mismo modo, se evaluaron dos informes vinculados a la presentación de decretos supremos. El primero busca reestructurar la Autoridad Nacional del Agua y el segundo la “reorganización” total del Midagri.