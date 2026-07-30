



En cuatro días del feriado largo, policías detuvieron a 410 personas por los delitos de robo, hurto, abuso sexual, receptación, falsedad genérica y otros. Del total, 43 de ellos cayeron por contar con requisitorias; 116 conductores fueron a parar a las comisarías por el delito de peligro común, al conducir en estado de ebriedad.

Los agentes también incautaron 102 celulares, de los cuales el 98% fue reportado como hurtado.

Asimismo, se recuperó 129 vehículos que tenían orden de captura o fueron sustraídos y se impuso 288 papeletas a choferes infractores, todo ello en la Región Policial Junín. En Huancayo, los efectivos aprehendieron a más de 200 por cometer delitos.

INTERVIENEN

El ‘Grupo Terna’ en Huancayo, detuvo a tres jóvenes integrantes de la banda “Los Pulpines del Centro”, que se dedicarían al hurto agravado.

Según la policía se intervino a Carlos Medina V. (19), K.M.M. (17) y al venezolano Deyerson Rodríguez Medina (23), por la presunta comisión de hurto agravado.

En su poder se halló 3 cajas de colores hurtados, dos armas blancas punzocortantes, siendo puesto a disposición del módulo de flagrancia – Junín.

Asimismo, los policías encubiertos capturaron a Denilson Santos G. (27), en la cuadra 2 de la Av. Los Incas en Chilca.

Denilson guardaba entre sus pertenencias 4 bolsitas transparentes con cierre hermético conteniendo marihuana. Por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, el peatón fue llevado a la Unidad Antidrogas.