Aprovecharon sus vacaciones de medio año para pasear y el esparcimiento terminó en tragedia. Una adolescente de 13 años murió y su hermana mayor está hospitalizada luego que ambas cayeran a una poza artificial de agua, mientras jugaban.

El hecho se registró a las 5:30 de la tarde del lunes 27 de julio en el caserío de Matapuquio, distrito de Huamalí, Jauja. Según las investigaciones, la mascota de las menores accidentalmente cayó a una poza de agua, usada para almacenar agua destinada al riego de cultivos de fresa, de 12 por 12 metros de extensión y 1.40 metros de profundidad.

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Al tratar de auxiliar al animal, Eymi R. Y. (13), resbaló y cayó al agua. Lamentablemente, por la profundidad y el peso de sus prendas, la menor empezó a hundirse, perdiendo la vida.

Su hermana mayor, Kiara R.Y. (15), también cayó a la poza cuando intentó rescatar a Eymi.

Los gritos de auxilio alertaron a sus familiares, uno de ellos encontró a las menores en el agua. Un pariente ingresó a la poza para sacar a las adolescentes que recibieron maniobras de reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, Eymi, falleció en el lugar.

Kiara (15) fue trasladada de emergencia al hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Poco después, policías de la comisaría de Apata con la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y dispusieron su traslado a la morgue de Jauja. La adolescente fallecida, Eymi R. Y., cursaba sus estudios en el clegio José Faustino Sánchez Carrión, distrito de El Mantaro. Alicia Llerena, madre de las menores, enterada de la tragedia, se encuentra en estado de shock tras el suceso.