La Municipalidad Provincial de Ica otorgó la distinción de Hijo Predilecto de Ica y la medalla de la ciudad al director regional de Comercio Exterior y Turismo, Gustavo Huerta Escate, en reconocimiento a su trayectoria profesional y a su labor en favor del desarrollo turístico y cultural de la región.

Distinción oficial

El reconocimiento fue oficializado mediante la Resolución de Alcaldía N.° 527-2026-AMPI, documento en el que se destaca su contribución a la promoción de Ica como destino turístico, así como el impulso brindado a diversas actividades vinculadas al patrimonio cultural y la economía regional.

Durante la ceremonia se resaltó el trabajo desarrollado por el titular de la Dircetur Ica en apoyo a productores vitivinícolas, artesanos, emprendedores gastronómicos, academias y elencos de danza, artistas, asociaciones culturales y demás actores relacionados con el fortalecimiento de la oferta turística de la región.

Al recibir la distinción, Gustavo Huerta Escate agradeció el reconocimiento y dedicó unas palabras a su padre, Federico Huerta Cárdenas, a quien recordó como la persona que le inculcó los valores de la honestidad, la transparencia y el trabajo constante.

“Este reconocimiento también es para mi padre, quien me enseñó desde muy joven el valor de la honestidad, la transparencia y el esfuerzo permanente, principios que han guiado mi vida personal y profesional”, expresó durante su intervención.

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