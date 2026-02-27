La Asociación de Productores Vitivinícolas de Ica (APROVI) reconoció el trabajo y esfuerzo del Dr. Gustavo Huerta Escate, Director Regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, por su constante apoyo a los productores vitivinícolas y al desarrollo del turismo en la región.

Profesional reconocido

El acto de reconocimiento se realizó en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Ica, en el marco de la conmemoración de los 248 años del nacimiento del Libertador San Martín, los 456 años de la llegada de la sagrada imagen del Cristo Crucificado Señor de Luren a la ciudad de Ica, y los 37 años de fundación de la Asociación de Productores Expositores Vitivinícolas del Festival de la Vendimia Iqueña – APROVI.

Durante la ceremonia, se destacó la labor del director regional en la promoción de iniciativas que fortalecen tanto la producción vitivinícola como la actividad turística, contribuyendo al crecimiento económico y cultural de la región.

La actividad también sirvió como espacio de encuentro para productores, autoridades y representantes del sector turismo, reforzando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado en beneficio de Ica.

