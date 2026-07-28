Desde las primeras horas de este 28 de julio, cientos de personas llegaron a la Basílica y Convento de San Francisco, en el Centro Histórico de Lima, para participar en la celebración dedicada a San Judas Tadeo. La asistencia fue mayor a la habitual debido al feriado por Fiestas Patrias, lo que permitió que numerosas familias acudieran al templo para rendir homenaje al santo considerado patrono de los periodistas, del trabajo y de las causas imposibles.

Según el reporte de América TV, los creyentes comenzaron a formar largas filas desde las 2:00 y 3:00 de la madrugada para ingresar al recinto religioso. Pese a los cierres vehiculares implementados en el Centro Histórico por las actividades oficiales de Fiestas Patrias, el tránsito peatonal permaneció habilitado. Esta medida permitió que los asistentes llegaran sin mayores inconvenientes hasta la basílica.

Agenda

Las actividades litúrgicas comenzaron a las 5:30 de la mañana con la primera misa del día. Posteriormente, el templo programó celebraciones religiosas cada hora hasta el mediodía, para luego retomarlas durante la tarde y atender la gran cantidad de fieles.

La concurrencia superó la registrada en otros días 28 de cada mes, fecha en la que tradicionalmente se recuerda a San Judas Tadeo. Muchos asistentes llegaron desde distintos distritos de Lima para agradecer favores recibidos o realizar nuevas peticiones.

La Basílica y Convento de San Francisco resguarda desde 1975 las reliquias óseas de San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles de Jesucristo. Esta condición ha convertido al recinto en un importante lugar de peregrinación para miles de creyentes.

Además de su importancia religiosa, el complejo es uno de los monumentos históricos más representativos de la capital. La actual edificación tiene 354 años de antigüedad y fue construida después de que el antiguo templo fuera destruido por un terremoto, sobre un terreno donado a la orden franciscana.

Durante toda la mañana, la fila de visitantes se extendió por los alrededores del complejo religioso. Los fieles continuaron llegando para participar en las misas y permanecer algunos minutos frente a la imagen del santo.

La festividad coincidió este año con el 205 aniversario de la Independencia del Perú. En ese contexto, la Basílica y Convento de San Francisco volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para quienes decidieron dedicar parte del feriado a la oración y la reflexión.