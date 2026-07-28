La presidenta electa Keiko Fujimori brindará este martes 28 de julio su primer Mensaje a la Nación luego de asumir oficialmente el cargo durante la ceremonia de transmisión de mando en el Congreso de la República. La intervención se realizará como parte de las actividades oficiales por Fiestas Patrias 2026 y marcará el inicio de su gestión para el periodo 2026-2031.

Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, llegará al Parlamento tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente al excongresista Roberto Sánchez. Durante su primer pronunciamiento como jefa de Estado presentará los principales lineamientos que orientarán su administración.

¿A qué hora será el mensaje de Keiko Fujimori?

Según el programa oficial, la presidenta electa tiene previsto llegar al Congreso aproximadamente a las 12:15 p. m. Luego, entre las 12:30 p. m. y la 1:30 p. m., se desarrollará la ceremonia de juramentación y asunción del cargo en el Hemiciclo de Sesiones.

El acto protocolar contempla la juramentación presidencial, la colocación de la banda presidencial, la entonación del Himno Nacional y la juramentación de los vicepresidentes de la República. Después de estas actividades, Keiko Fujimori ofrecerá su primer discurso dirigido al país.

Temas que abordaría en su primer discurso

La expectativa está centrada en los anuncios que realizará sobre las primeras acciones de su gobierno y las prioridades para los próximos cinco años. Entre los temas que formarían parte de su mensaje se encuentran la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas frente al fenómeno de El Niño.

La intervención también permitirá conocer los objetivos de la nueva administración en sectores considerados prioritarios. Asimismo, se espera que Fujimori detalle las principales medidas que impulsará durante el inicio de su mandato.

¿Dónde ver el Mensaje a la Nación EN VIVO?

La ceremonia y el discurso presidencial podrán seguirse mediante televisión abierta, radio y plataformas digitales. La transmisión oficial estará a cargo de la señal institucional del Congreso de la República.

Asimismo podrá verse desde TV Perú, la señal estará disponible a través de los siguientes canales:

Televisión Digital Terrestre (TDT): canal 7.3

Movistar TV: canal 31 SD y 731 HD

Claro TV: canal 14 SD y 514 HD

DirecTV: canal 1190

Best Cable: canal 92

Star Global Com: canal 12

Radio Nacional del Perú también transmitirá la jornada a través de la frecuencia 103.9 FM en Lima. Además, su señal estará disponible mediante sus frecuencias FM y AM en diferentes regiones del país.