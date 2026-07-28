Un sismo de magnitud 5.5 se registró la mañana de este martes 28 de julio frente a la costa de la región Áncash, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0505, el movimiento telúrico ocurrió a las 8:24:25 a. m. (hora local).

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0505

Fecha y Hora Local: 28/07/2026,08:24:25

Magnitud: 5.5

Profundidad: 27 km

Latitud: -9.86

Longitud: -80.49

Intensidad: II-III Chimbote

Referencia: 227 km al SO de Chimbote, Santa - Áncashhttps://t.co/ubIukxjvLY — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 28, 2026

Epicentro fue ubicado al suroeste de Chimbote

El IGP precisó que el epicentro se localizó 227 kilómetros al suroeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.

Asimismo, indicó que el evento sísmico tuvo una profundidad de 27 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en Chimbote, de acuerdo con la escala de Mercalli Modificada.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

Datos del sismo

Fecha: 28 de julio de 2026.

28 de julio de 2026. Hora: 8:24:25 a. m.

8:24:25 a. m. Magnitud: 5.5.

5.5. Profundidad: 27 km.

27 km. Epicentro: 227 km al suroeste de Chimbote (Santa, Áncash).

227 km al suroeste de Chimbote (Santa, Áncash). Intensidad: II-III en Chimbote.

II-III en Chimbote. Fuente: Instituto Geofísico del Perú (IGP).