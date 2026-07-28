La crisis política en la Municipalidad Distrital de El Tambo continúa abierta. El alcalde Iván Medina Esquivel presentó una medida cautelar innovativa ante el Noveno Juzgado Constitucional de Lima con el objetivo de suspender los efectos de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que declaró su vacancia y mantener vigente su credencial como autoridad municipal mientras se resuelve el proceso constitucional iniciado contra el organismo electoral.

La solicitud fue presentada el 26 de julio dentro del expediente N.° 12873-2026-0-1801-JR-DC-09 y busca que el Poder Judicial ordene provisionalmente el restablecimiento de su condición de alcalde, además de impedir que el JNE entregue nuevas credenciales o permita la asunción de otra persona en el cargo hasta que exista una sentencia definitiva.

El argumento central de Medina es que el JNE habría incurrido en una contradicción jurídica al declarar su vacancia como regidor cuando, desde el 18 de mayo de 2026, el propio organismo electoral había emitido la Resolución N.° 1144-2026-JNE, mediante la cual confirmó la vacancia del anterior alcalde Julio Llallico y lo convocó para asumir la alcaldía de El Tambo.

Según la defensa del burgomaestre, al momento en que el JNE resolvió su vacancia mediante la Resolución N.° 1661-2026-JNE, su condición de regidor ya había quedado extinguida al haber asumido formalmente el cargo de alcalde.

Por ello, sostiene que la decisión electoral vulnera sus derechos políticos y el debido proceso, al sancionarlo sobre una condición jurídica que ya no existía.

En su pedido cautelar, Medina advierte además que la ejecución inmediata de la vacancia podría generar un perjuicio institucional para el distrito, debido a un eventual cambio de autoridad. Señala que ello podría afectar la continuidad administrativa, la ejecución de obras y otros.