Delincuentes detonaron un aparato explosivo en los exteriores de un negocio que se sitúa en la cuadra 11 de la avenida Federico Villarreal, en la urbanización La Alameda, en Trujillo. El atentado ocurrió la noche del último sábado.

La explosión no solo causó daños materiales, sobre todo en un portón de metal del lubricentro Thiago, sino que también alertó al propietario y a los vecinos de la zona.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) para recoger algunas evidencias y determinar el tipo de detonante empleado en el ataque.

OPERATIVO

De acuerdo a información policial, al revisar las cámaras de videovigilancia del sector, se logró identificar claramente a dos jóvenes que llegaron caminando, dejaron el artefacto explosivo y huyeron del lugar.

Con esta información, a la altura de la intersección de la Avenida Honorio Delgado con calle David Lozano y Lozano, atraparon a los presuntos responsables de este atentado. Se trataría de los apodados alias “Pelao” y “Sapito”.

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