Un sismo de magnitud 6.5 se registró este lunes 25 de mayo en Tacna, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:52 p.m.

El epicentro fue localizado a 240 kilómetros al sur de Tacna.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0312

Fecha y Hora Local: 25/05/2026 16:52:44

Magnitud: 6.5

Profundidad: 129km

Latitud: -20.17

Longitud: -70.10

Intensidad: III Tacna

Referencia: 240 km al S de Tacna, Tacna - Tacnahttps://t.co/NSBYfCSZSN — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 25, 2026

¿Cuál fue la profundidad del sismo?

El IGP detalló que el evento sísmico tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

Datos técnicos del sismo

Magnitud: 6.5

Fecha: 25 de mayo de 2026

Hora local: 16:52:44 p.m.

Profundidad: 129 km

Epicentro: 240 km al sur de Tacna

¿Se reportaron daños?

Hasta el momento, las autoridades no han informado daños personales ni materiales a consecuencia del sismo.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) continúa realizando el monitoreo correspondiente en coordinación con autoridades locales y regionales.

Perú se encuentra en zona sísmica activa

Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener lista una mochila de emergencia y contar con rutas de evacuación identificadas en viviendas y centros de trabajo.