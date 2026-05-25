Mediante la Resolución Viceministerial N.° 000146-2026-VMPCIC/MC, el Ministerio de Cultura declaró oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación a la Semana Santa de Cabanaconde, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma, región Arequipa.

Este importante reconocimiento fue posible gracias al trabajo articulado entre AUTOCOLCA, la Municipalidad Provincial de Caylloma y la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, quienes desde el año 2025 impulsaron la elaboración del expediente técnico mediante la recopilación de información histórica, material audiovisual, investigaciones y testimonios que sustentan el invaluable valor cultural de esta tradición.

La Semana Santa de Cabanaconde es una de las manifestaciones de fe más representativas del Valle del Colca, donde se fusionan ceremonias religiosas, costumbres ancestrales, música y expresiones del sincretismo andino-cristiano, manteniéndose viva gracias al compromiso y participación de toda su población.

Este reconocimiento fortalece la preservación de las tradiciones, impulsará el turismo cultural y religioso de la zona. Reafirmará la identidad histórica, social y cultural de Cabanaconde, Caylloma y toda la región Arequipa.

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