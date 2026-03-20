Cada miércoles por la noche, un espacio en Barranco se transforma en un punto de encuentro para distintas formas de hacer arte. En Noches de Creadoras, conviven el teatro, la danza, la música y el performance en formatos breves que invitan a descubrir nuevas voces.

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Detrás de esta propuesta hay una apuesta clara: abrir escenario a quienes no siempre lo tienen. Su fundadora nos cuenta cómo nació el proyecto y qué busca cambiar en la escena cultural.

“Creadoras es un proyecto mío cuyo impulso siempre fue dar visibilidad a las artistas mujeres y a las artistas emergentes, porque sentía que no había un espacio o una vitrina suficientemente amplia”, detalla Aguirre a Correo.

¿Cómo es la experiencia que vive el espectador en “Noches de creadoras”?

Lo que hacemos los miércoles es ofrecer una experiencia de microcontenidos en formato breve. Todo lo que ves en la noche —que pueden ser cinco o seis experiencias—, ya sea teatro, danza, performance o circo, dura entre 15 y 20 minutos.

Entonces, tú eliges lo que quieres ver. Hay personas que ven solo una propuesta y otras que ven todo. Algunas vienen un miércoles, otras regresan en otra fecha. Además, algunas noches tenemos conciertos de cantautoras. Por ejemplo, hemos tenido a Juliana Muente, Valentina Gómez de la Torre, Ana y Padilla, entre otras.

Y esto nació como un proyecto personal, ¿cierto?

Sí. [...] También nace como un espacio de exploración. Muchos contenidos se han creado específicamente para Noches de Creadoras, y también hay muchos primeros trabajos de artistas que nacen aquí. Si bien la misión es incluir artistas emergentes, también participan actores y actrices con oficio y trayectoria. La idea es que ambos mundos se mezclen y se conozcan.

Noche de Creadoras

Sobre las temáticas de las obras, ¿buscas algún tipo de historia en particular?

En la curaduría buscamos que los textos sean relevantes y que la propuesta estética sea atractiva y contemporánea. Queremos que haya una búsqueda del artista por mostrar quién es.

Aunque son formatos breves, siguen siendo obras de arte. Son propuestas que intentamos que estén a la altura de la noche, con investigación de fondo y un trabajo sólido. Buscamos que sean culturalmente atractivas para el público.

¿Qué no ves en el circuito tradicional que sí aparece en “Creadoras”?

Si vas a "Noches de Creadoras", puedes ver trabajos que no suelen aparecer en otros espacios. Hay intervenciones escénicas que combinan teatro con proyecciones visuales. Hay muchos lenguajes que convergen.

Tenemos propuestas de performance con música en vivo y poesía. Lo que buscamos es que sea una noche amplia en propuestas: que puedas ver circo, danza, teatro y llevarte un abanico de posibilidades.

Noche de Creadoras

Muchas de estas historias abordan temas profundos, como visibilizar a la mujer. ¿Por qué sigue siendo necesario este tipo de espacios?

Porque el Perú sigue siendo uno de los países más machistas a nivel de Latinoamérica y del mundo. A nivel de oferta cultural, lo que más ves son directores, dramaturgos y cineastas hombres.

“Creadoras” busca generar un equilibrio. Es un espacio seguro, gestionado principalmente por mujeres: la directora de comunicaciones, la productora y la dirección son mujeres. Buscamos nuevas dramaturgas y directoras, y que nuestra cartelera tenga una mayor proporción de mujeres, aunque no es exclusiva.

También trabajamos con hombres aliados. Por ejemplo, hay obras dirigidas por hombres pero escritas o actuadas por mujeres. La idea es generar un balance, porque ese equilibrio aún no existe.

Además, es un espacio de conexión. Una directora puede conocer a una actriz y convocarla a otro proyecto. Una actriz que quiere escribir sabe que aquí puede explorar. Hemos tenido actrices que se animan a dirigir por primera vez en este espacio.

¿Te has enfrentado a barreras en tu trayectoria por ser mujer o por ser nueva en el medio?

Sí, por ambas cosas. Viví diez años en Buenos Aires y regresé hace tres años, cuando fundé “Creadoras”. Ha habido espacios que me han abierto las puertas, pero otros ni siquiera han respondido un correo.

Lima es una ciudad que se mueve mucho por contactos. Si no eres referida, es difícil entrar a ciertos espacios. Por eso, Creadoras busca democratizar esas oportunidades. Muchas personas me dicen: “Si no fuera por esto, no habría tenido dónde hacerlo”.

Entiendo que los centros culturales no siempre quieran arriesgar con propuestas nuevas, pero si nadie arriesga, no hay crecimiento. Tiene que existir un espacio para experimentar.

Personalmente, he tenido oportunidades, pero sobre todo en espacios alternativos. Hay lugares a los que ya ni espero acceder, pero eso no me detiene. Soy artista y voy a seguir creando.

“Creadoras” también nace de ver esa necesidad: si no abren puertas, entonces hay que crear espacios que las abran para otros.

Noche de Creadoras

—Vienes de la escena argentina. ¿Qué diferencias ves con la escena limeña?

Son muchas. En Argentina, el teatro independiente funciona mucho como una cooperativa: todo el equipo sostiene la obra de manera colectiva. Aquí los roles están más separados.

Además, la oferta cultural allá es enorme, porque hay mucha demanda. En Lima, la cartelera es más limitada y el público también. Por ejemplo, en Creadoras nos dimos cuenta de que una cartelera funciona bien un mes. Cuando intentamos extenderla, el público baja, por eso renovamos mensualmente.

También hay más posibilidades de financiamiento en Argentina, lo que permite elevar la calidad de producción. Aquí, la falta de recursos te obliga a ser creativo, pero también limita.

¿Qué le falta o le sobra a la escena peruana?

Le sobra talento, compromiso y pasión. Veo a muchas personas jóvenes creando con una entrega enorme, incluso sabiendo que el retorno económico será mínimo.

El desafío es que quienes tenemos más experiencia podamos sostener y abrir caminos para que ese talento crezca. Mientras más alternativas existan, más crecerá también el público.

—Si tuvieras que definir "Noches de Creadoras" en una sola idea, ¿cuál sería?

Es una propuesta artística multidisciplinaria que busca dar una plataforma a artistas —especialmente mujeres y emergentes— y, al mismo tiempo, ofrecer al público una experiencia para disfrutar y conectar con el arte.

Es un espacio de exploración, investigación y encuentro entre creadoras y público.

¿Cuándo y dónde se realiza?

Todos los miércoles a las 8 de la noche en Casa Bulbo, en Barranco. Cada 15 o 20 minutos hay una nueva obra, y puedes ver tantas como quieras.

Algunas noches cerramos con conciertos, y cuando no, siempre terminamos con un DJ en vivo. Eso genera un espacio de encuentro entre artistas y público. Además, renovamos la programación todos los meses.





PERFIL DE LA DIRECTORA

Jennifer Aguirre Woytkowski, directora y gestora cultural+

Se formó en Dirección de Espectáculos en la Universidad de Palermo (Buenos Aires), donde también se especializó en Pedagogía de la Comunicación. Residió por más de una década en dicha ciudad, desarrollando su carrera en los principales circuitos escénicos —off, comercial y oficial—, experiencia que consolidó una práctica profesional sólida tanto en el ámbito creativo como en el de la producción y la gestión cultural.

2022 viene a residir a Lima

ENTRADAS

El recorrido completo de todas las obras de “Noche de Creadoras” tiene un costo de 50 soles. Las entradas para cada obra son de 30 soles. Se pueden adquirir por elwhatsapp951046762 o a través del siguiente link https://linktr.ee/casabulbo.

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