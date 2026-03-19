La danza ha sido una constante en la vida de Emilia Drago, pero fue su participación en la Festividad de la Virgen de la Candelaria la que marcó un antes y un después en su conexión con la cultura peruana.

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A partir de esa experiencia, la actriz decidió emprender un viaje por el país para redescubrir sus danzas y llevarlas al escenario en “ Vívelo conmigo” , espectáculo que presenta en el Teatro NOS, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, en una segunda temporada hasta el 22 de marzo.

“Cuando terminé el colegio quise seguir bailando. Con los años decidí retomar no solo la marinera, sino también otras danzas que había conocido de niña. Así surgió la idea de viajar por el país, conocer las danzas, bailarlas y mostrarlas”, comenta Emilia a Correo.

“Vívelo conmigo” es un espectáculo muy personal que combina música en vivo, danza y también tu propia historia. ¿Cómo nace esta propuesta?

El espectáculo cuenta mi relación con la danza desde niña y también otras experiencias personales. Voy contando esa historia junto al Kusillo, que es un personaje del altiplano puneño. Todo eso se mezcla con las danzas tradicionales. En total son más de ocho o nueve danzas en un espectáculo que dura aproximadamente una hora y media.

En esta propuesta no solo actúas y bailas, también diriges. ¿Cómo ha sido asumir ese doble rol?

Está siendo un gran reto, pero también me hace muy feliz porque representa un crecimiento personal. Ha sido un reto de paciencia, de liderazgo y también de mucho amor. Todos los que hacemos “Vívelo conmigo” lo hacemos porque amamos nuestras danzas y nuestra cultura.

La obra parte de tu historia personal, pero también busca conectar con el público. ¿Cómo logras ese equilibrio?

En la historia hay elementos que son muy comunes para muchos peruanos. Por ejemplo, la nostalgia de cuando bailábamos música peruana en el colegio. También está esa sensación colectiva de no sentir orgullo por nuestro país más allá de cosas muy conocidas como la comida o Machu Picchu. Pero cuando empiezas a mirar más allá descubres la enorme cantidad de danzas y festividades que existen en el Perú. En la obra el espectador va reconectando con esa parte de su identidad.

Mencionabas al Kusillo. ¿Por qué decidiste incluir a este personaje?

Porque tengo un vínculo muy especial con Puno. Me parecía un personaje muy entretenido, lúdico, misterioso. [Además], representaba muy bien ese universo que queríamos mostrar.

¿Sientes que hoy existe una necesidad de reconectar con nuestras raíces a través del arte?

Sí, definitivamente. Creo que necesitamos encontrar algo que nos vuelva a enraizar con el Perú. Vivimos en un país donde todavía hay mucha discriminación entre nosotros mismos, y las tradiciones y la cultura pueden unirnos. Es importante preguntarnos qué significa ser peruano y qué nos hace sentir orgullosos.

¿Qué te gustaría que el público se lleve después de ver “Vívelo conmigo”?

Me gustaría que la gente se vaya feliz, que se vaya sintiéndose orgullosa de ser peruana. El Perú tiene una enorme riqueza cultural: nuestras canciones, nuestros instrumentos, nuestras festividades. Si el público sale con un poquito más de orgullo por todo eso, ya sería maravilloso.

¿Crees que hay historias del Perú que el arte todavía no se atreve a contar?

Sí, creo que todavía hay muchas cosas que no llegan masivamente. El Perú tiene miles de festividades y tradiciones, y muchas veces es imposible conocerlas todas.

SOBRE LA AUTORA

Emilia Drago, actriz

Estudió Ciencias y Artes de la comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, paralelamente, llevó diversos talleres de actuación y baile. Participó de la saga “¡Asu Mare!” en el cine y en televisión en “Al fondo hay sitio”.

1988 nace Emilia Drago, en Lima.

2004 debutó como actriz en la novela “Besos robados”.

2018 publicó su primer libro auto- biográfico.

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