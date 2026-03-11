Las historias que habitan la ciudad muchas veces transcurren en carriles distintos. No se cruzan, pero comparten silencios, frustraciones y crisis cotidianas. En su nuevo libro “Siete carriles”, bajo el sello ditorial Random House, Selenco Vega convierte esas vidas paralelas en relatos que exploran la familia, la culpa y la redención.

En conversación con Correo, el escritor peruano reflexiona sobre los temas que atraviesan su narrativa y sobre la literatura como un espacio para cuestionar la realidad.

“Los relatos ocurren básicamente en Lima. Son personajes que se parecen a cualquiera de nosotros. En algunos casos surgen de experiencias personales mías; en otros, a partir de cosas que vi. A veces esas historias quedan grabadas en mi memoria y de una manera obsesiva se van instalando”, detalla Selenco.

¿Qué representan esos “siete carriles” que titulan su libro?

Tiene un significado muy profundo. Son historias donde diferentes personajes se mueven, por decirlo así, en carriles separados. Sin embargo, de una u otra manera, en el transcurso de las historias van encontrándose en situaciones límite, a veces comunes, otras complementarias.

En varios cuentos aparecen relaciones familiares complejas, especialmente entre padres e hijos...

Curiosamente, en este nuevo libro, el último relato —que se titula justamente Siete carriles— plantea una exploración un poco inversa: la relación del padre con el hijo. Es a partir de ese desencuentro donde va tomando forma la historia de ese relato final, que además le da título a todo el conjunto.

Muchos de tus personajes pertenecen a la clase media. ¿Crees que la literatura peruana está mirando más hacia esas crisis cotidianas?

En mi caso concreto no escribo por motivaciones editoriales o de venta. Escribo sobre situaciones que me interpelan. Yo creo en eso de que no es el escritor el que decide los temas, sino que los temas son los que buscan al escritor. Eso es lo que me pasa con lo que escribo.

La literatura también funciona como un espacio de reflexión sobre la sociedad...

Sí. Para mí la literatura siempre es una búsqueda de respuestas. La literatura es algo así como la vida convertida en acertijo. Yo me pregunto constantemente por las cosas que me rodean, por situaciones sociales o humanas que me resultan insatisfactorias. Vivimos en una sociedad imperfecta y la literatura se presenta como un gran campo de exploración frente a esas imperfecciones. Es el espacio donde puedo preguntarme qué sucedería si las cosas ocurrieran de otra manera.

¿Qué lugar crees que ocupa el cuento en la actualidad?

Creo que vivimos en un tiempo donde las redes sociales e internet influyen mucho en nuestra manera de recibir las cosas. La idea de lo instantáneo y lo breve se ha vuelto muy importante. En ese contexto, el cuento aparece como el tipo de narrativa ideal para los tiempos actuales.

¿Y cómo ves el momento del cuento en el Perú?

En el Perú estamos viviendo un momento muy interesante con cuentistas muy buenos. Podemos mencionar a Pedro Llosa, con “Los gatos mueren con los ojos abiertos”, o a Gianni Biffi con “Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura”. También están Paula Ramos o J. J. Maldonado. Todo eso habla de un momento bastante fértil para el cuento peruano.

¿Qué crees que nos dicen hoy las historias de “Siete carriles” sobre el Perú que vivimos?

Creo que vivimos en una sociedad donde muchos valores éticos y morales se han venido perdiendo. [...] Yo no busco dar lecciones morales. La literatura no está para eso. Lo que hace es cuestionar la realidad. En mis relatos intento presentar situaciones y personajes que nos obliguen a preguntarnos por esos valores que se están perdiendo. Las respuestas, finalmente, las encontrará cada lector.

SOBRE EL AUTOR

Selenco Vega, Escritor

Narrador, poeta y ensayista. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente se desempeña como docente universitario. Su obra literaria suele explorar temas como las relaciones familiares, la memoria y la identidad.

1971 nace el escritor en la ciudad de Lima.

2019 Premio Nacional de Literatura con El japonés Fukuhara.

2009 Premio Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro.

