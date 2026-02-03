La belleza y el sentimiento atraviesan cada página de “Sonimientos”, el poemario de Renato Bueno Benito, joven sanmarquino ganador de la XII edición del concurso “El Poeta Joven del Perú” - 2025.

Lejos de la metáfora clásica, la sonoridad de sus versos apuesta por una búsqueda distinta: convertir el dolor —el de la pérdida, el fracaso o la tristeza— en música. A través del lenguaje, el poeta peruano propone una escritura que escucha lo que duele.

En entrevista con Correo, Bueno Benito confiesa la responsabilidad que siente al recibir un reconocimiento que también fue otorgado a figuras clave de la poesía peruana como César Vallejo, Javier Heraud, César Calvo y José Watanabe.

“Verme al lado de nombres tan importantes como Javier Heraud, Juan Gonzalo Rose o Jorge Eslava me generó mucha alegría, pero también una especie de responsabilidad: estar a la altura de ellos”, detalla.

¿Qué cambió desde que recibiste el premio?

En lo personal, el reconocimiento me volvió más riguroso. Ahora tengo horarios más estrictos para leer y escribir. Y en lo profesional también hubo cambios: trabajo como corrector de estilo y doy clases de literatura, y este tipo de premios siempre llama la atención y abre algunas puertas.

¿En qué momento nace “Sonimientos”?

Cuando empecé a escribirlo estaba atravesando el duelo por la muerte de mi novia, María José, a quien está dedicado todo el libro. El poemario surge como un intento de buscarle un sonido al dolor. No al dolor personal únicamente, sino al dolor en sí mismo, a su música. Todos atravesamos pérdidas, tristezas, fracasos. Yo quise que ese dolor sonara y, en esa búsqueda, nació Sonimientos.

¿Cómo surge el título?

Viene del gusto por los neologismos, algo muy presente en la literatura inglesa, que me encanta. “Sonimientos” mezcla sonido, sentimiento, pensamiento, tiene muchas capas. También hay una clara influencia de César Vallejo y de Trilce. Uno no sabe qué significa “Trilce” al leerlo por primera vez, pero lo va descubriendo en el camino. Creo que Sonimientos funciona de una forma similar.

En tu poesía parece convivir el sueño y la realidad. ¿Lo ves así?

La poesía puede contener ambas cosas. Soñar, pero también hablar de lo que vivimos. Creo que el artista debe responder a su tiempo, como decía Sartre. Hablar de su pueblo, de su gente. En la poesía pueden confluir el sueño y la realidad.

Has mencionado a César Vallejo. ¿Qué tomas de él y qué decides discutirle?

En literatura los parricidios son necesarios. Vallejo, para mí, es el gran escritor del castellano. De él tomo la consigna de experimentar con el lenguaje. En “Sonimientos” quise medir mis fuerzas con él. [...] Vallejo trabajó el dolor desde la metáfora; yo quise dejar la metáfora de lado y volver el dolor sonido, usando repeticiones, aliteraciones, ritmo. Esa fue mi forma de dialogar con él.

Vivimos en una época marcada por la inmediatez. ¿Qué lugar ocupa hoy la poesía en el Perú?

El arte no está separado de la realidad. Hoy todo es rápido: reels, TikTok, lo inmediato. No creo que esté mal estudiar esas formas y ver cómo el arte puede dialogar con ellas. La poesía tiene formas breves, intensas, muy cercanas a esa lógica. Leer no te hace mejor persona automáticamente, pero sí te da herramientas: lenguaje, retórica, capacidad de expresión. Y eso ayuda a vivir mejor. A pesar de la falta de apoyo estatal, el Perú sigue siendo un país de poetas. En la región, sigue siendo una potencia literaria.

Como joven poeta, ¿sientes que hay espacio real para las nuevas voces?

Hay espacios: recitales, lecturas, encuentros en Lima. Pero están muy dispersos. Falta organización, talleres, difusión. Un joven de 18 o 19 años debería sentir que también puede decir “yo escribo”. Hace falta construir comunidad.

SOBRE EL AUTOR

Renato Bueno, poeta

Tras culminar la educación básica en el Perú, viajó por Europa y finalmente orientó su vocación hacia la literatura, ingresando a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue becado por la Universidad de Deusto, en España. Participa activamente en recitales y proyectos literarios.

24 años tiene el poeta nacido en Huancayo en 2001.

51 páginas son parte del poemario Sonimientos.

480 poemarios participaron del concurso que ganó en 2025.

