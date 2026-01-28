Entre lo cotidiano y lo absurdo, el escritor peruano Antonio Gazís nos presenta “La sociedad nocturna” (Maquinaciones Narrativa, 2025), un libro de cuentos en el que propone una mirada íntima y reflexiva sobre la conducta humana. En esta entrevista, el también psicólogo reflexiona sobre su proceso creativo, sus personajes y el lugar que ocupa la literatura como compañía.

“El libro en realidad es un conjunto de cuentos que he ido acumulando en los últimos 12 o 13 años. [...] Y creo que estos cuentos reúnen quizá las sensaciones, los pensamientos y las emociones que he tenido en ese rango de tiempo”, comenta Antonio a Correo.

“La sociedad nocturna”, es un título que remite a un mundo de sombras. ¿Es una metáfora de la vida cotidiana?

Yo no lo había visto así. En principio tenía otro título pensado para el libro. Carla Sagasti, quien escribió el texto de la contraportada, fue quien me sugirió este título. Yo tenía dudas y ella me dijo que “La sociedad nocturna” no solo era el cuento, sino que los otros relatos también remitían a eso. Creo que es un título ambiguo, como muchas de las sensaciones que generan los cuentos. Puede ser una cosa y la otra, o las dos al mismo tiempo.

¿Cuál era el título que habías pensado inicialmente?

“La música para después”, que es uno de los cuentos. Lo había pensado porque sentía que el libro tenía una vena nostálgica. Pero [rescatamos] más el lado absurdo, irónico y ambivalente que también quise generar.

Tus personajes parecen personas comunes, pero enfrentan situaciones absurdas o inquietantes. ¿Buscabas incomodar al lector o que se reconociera en ellos?

Quizá que se reconozca. No lo pensé tanto como incomodar, pero sí que el lector pueda reconocerse en situaciones absurdas en las que a veces estamos inmersos y no hacemos mucho para salir.

¿En qué cuento podemos ver ello?

En el cuento de la caspa [reflexionamos] en ¿por qué aguantas un trabajo donde no vas a ascender, donde hay mediocridad, donde la pasas mal? Porque también hay algo con lo que uno engancha y que satisface de alguna forma. Quería que el lector se reconozca en esas historias.

Se percibe también una mirada crítica sobre la conducta humana. ¿Cómo dialoga eso con la realidad peruana actual?

Estamos mal como colectivo, pero creo que en los cuentos también hay una colectividad que se crea y que logra sostenerse y atravesar dificultades. Hay crítica, pero también se filtra algo de esperanza, algo de que las cosas puedan ser distintas.

Además de escritor, eres psicólogo. ¿Cómo influye eso en tu literatura?

Nos entrenan para escuchar historias, no solo de pacientes, también de amigos y familia. [...] Me gusta escuchar y elaborar dentro de mí con qué conecto yo de esa historia y llevarlo al papel. También me interesa encontrar profundidad en el mundo interno de los personajes.

También escribes para niños. ¿Qué cambia cuando escribes para ellos?

Es una muy buena pregunta. Creo que sí cambia y creo que no. Nunca empiezo una historia pensando en una edad específica. Si una historia es buena y tiene cosas valiosas, puede ser para cualquier público. El contenido cambia, pero la forma de escribir la mantengo.

¿Crees que escribir para niños exige mayor honestidad narrativa?

Sí. Si endulzas demasiado las cosas o usas muchos eufemismos, el niño puede abandonar la historia porque la siente poco honesta.

¿La escritura te ha servido como catarsis o acompañamiento personal?

La literatura ha sido una compañía. La lectura incluso más que la escritura. Puede ayudarte a comprenderte, a expulsar sentimientos, a sostenerte.

Antonio Gazís

Psicólogo de profesión. Ha estudiado Literatura Hispano – americana en Loyola University Chicago. Su obra se caracteriza por una mirada crítica sobre la conducta humana y lo cotidiano. Además, ha incursionado en la literatura infantil y juvenil.

8 libros publicados, entre cuentos y novelas.

17 cuentos publicados en Sociedad Nocturna.

2019 ganó el Premio Barco de Vapor con "Los elefantes de Borasino.

