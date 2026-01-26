Emprender no siempre empieza con una buena idea, muchas veces comienza con una caída. En el libro “Mentalidad millonaria”, bajo el sello editorial de Academia Antártica, el abogado y escritor José Verona convierte una experiencia personal marcada por la crítica y el cuestionamiento en un libro de consejos directos para quienes buscan crecer, generar ingresos y no rendirse cuando el camino se vuelve incómodo.

Con un enfoque directo, el autor peruano recurre a ejemplos de personajes que han logrado el éxito a nivel mundial. Sus hábitos y formas de pensar sirven como punto de partida para quienes buscan crecer, tanto en lo personal como en lo empresarial.

“El libro está pensado para quienes quieren lanzar o relanzar un negocio y entender que el ataque es parte del camino. Si a mí me atacaron, a cualquiera lo pueden atacar”, detalla Verona a Correo.

¿Cómo surge “Mentalidad Millonaria”?

Este libro nace de una experiencia personal. Yo venía de una etapa de mucho éxito profesional y decidí lanzar un nuevo proyecto. Al hacerlo, aparecieron los ataques, los detractores, los comentarios negativos. Ese dolor me fortaleció y me llevó a escribir “Mentalidad millonaria”.

¿Por qué aparecen los llamados “haters”?

Muchas veces es el instinto de supervivencia. Desde que éramos nómades, queríamos sobrevivir. Hoy ese instinto se mantiene: no quiero que tú seas mejor que yo. Mi instinto de supervivencia es ser tu detractor para que tú no tengas lo que yo no tengo. He trabajado en eso y ahora celebro los éxitos de las personas como si fueran míos.

En el Perú, hablar de dinero todavía genera culpa o desconfianza. ¿Por qué ocurre eso?

Arrastramos programas mentales antiguos: “el que tiene dinero es malo”. Entonces la gente se autosabotea. El negocio va bien, pero abre tarde, no crece, se estanca. Si no tienes mentalidad millonaria, no vas a tener éxito, así tu negocio sea una bodega. Primero tienes que decidir a dónde quieres llegar y no dejar que nadie —ni tú mismo— te sabotee.

Entonces, ¿cómo desbloquear la mentalidad millonaria?

Es sencillo. Tienes que tomar un papel y definir por escrito tus metas. La escritura trabaja pensamiento, sentimiento y acción. Por ejemplo, anota tus metas a 6 meses, 3 meses o mes a mes. La meta no tiene que cumplirse a rajatabla, sino ser tu guía; hay que adaptarse a los cambios.

Usted dice que muchos emprendedores no fracasan por falta de talento, sino por mentalidad. ¿Puede explicar eso?

El primer elemento de mentalidad limitante es no tener modelos de éxito. No siguen a alguien que ya logró lo que quieren. Por ejemplo, si alguien abre una tienda y quiere crecer, debería buscar un mentor que ya lo haga y aprender de él. Eso acelera el camino al éxito.

Hablando de fracaso, ¿qué experiencias lo impulsaron a continuar?

El fracaso viene después de no gestionar tu crisis. En el libro hay unas veinte crisis y explico que lo importante no es buscar culpables, sino enfocarse en cómo resolver los problemas. Donde te enfocas, se expande. Yo siempre me enfoco en la solución primero.

¿Cuál es la clave para emprender con éxito?

Las personas primero construyen su éxito en la mente y después en la realidad. Una persona que abre un negocio y piensa que no va a vender, probablemente no venderá. Quien piensa que va a tener su mejor venta, probablemente la tendrá. Mentalidad, enfoque y acción van de la mano

¿Qué consejo daría a los emprendedores que quieren crecer?

¿Quieres facturar millones? [En mi libro] te presento los problemas y cómo superarlos para poder facturar millones. No es fácil. Pero acá está mi historia.

SOBRE EL AUTOR

JOSÉ VERONA, abogado

Es también tributarita y empresario. MBA por el IE Business School, contribuyó desde su rol en SUNAT. Es fundador y CEO de Grupo Verona, especializada en consultoría empresarial, y creador del proyecto inmobiliario Miami Beach Peruano.

180 millones de soles en ventas acumuladas de sus proyectos empresariales.

800 mil seguidores en TikTok, en donde comparte consejos a emprendedores.

18 regiones del país han sido testigo de sus eventos.

