A través de la literatura, el arte, el cine y la historia, Julia Navarro propone un recorrido por relatos que tienen como protagonistas a los amigos de cuatro patas. Lejos de la novela histórica, la autora española presenta “Cuando ellos se van”, su libro más íntimo y reflexivo, nacido tras la muerte de Argos, su perro y compañero, un pastor alemán.

MIRA AQUÍ | Gianni Biffi, escritor peruano: “El humor siempre tiene algo para mostrar” (Entrevista)

Publicado bajo el sello Plaza & Janés, de Penguin Random House, este ensayo es también un homenaje a los perros que han acompañado al ser humano desde el inicio de los tiempos.

“Fue algo absolutamente espontáneo. No tenía esta idea preconcebida. Estaba desolada porque Argos murió, no sabía cómo gestionar ese dolor y lo gestioné escribiendo. Pero no se trataba de escribir “qué mal estoy”, sino de que también tuviese una utilidad”, comenta Julia a Correo.

Nos entrega “Cuando ellos se van”, un libro muy distinto a su narrativa habitual. ¿Cómo nace esta obra tan íntima, marcada por la muerte de Argos, su compañero fiel?

Yo he tenido varios compañeros peludos, varios compañeros perretes, pero Argos es el único que se ha muerto en mis brazos. Eso me produjo una auténtica convulsión interna. Me di cuenta de lo que era la vida sin su compañía y sin la presencia de los perros. Entonces, lo que he intentado, es decir: “Oiga, que no estábamos solos, que siempre han estado ahí, que siempre nos han acompañado”.

¿Por qué optar por este formato, más cercano al ensayo y al homenaje?

[Para] decirles a los lectores que los perros han formado parte de la vida de los hombres desde los albores de la humanidad y han estado presentes en todos los ámbitos: en la literatura, en el cine, en la televisión, en todas las manifestaciones culturales. Lo único que he hecho ha sido recordar y compartir esos recuerdos con los lectores.

¿Qué revela este vínculo entre el perro y el ser humano?

No hay un amigo más leal y más fiel que un perro. En esta vida todo el mundo puede fallarte, dejarte o abandonarte. Los únicos que nunca lo harán serán los perros. Ellos permanecerán contigo en las circunstancias más extremas y nunca te pedirán nada a cambio. Son amigos leales e incondicionales. A mí me han enseñado de verdad lo que es la lealtad.

El libro transmite mucha cercanía emocional. ¿Cómo equilibró el duelo por Argos con esta mirada más amplia?

Lo que he intentado es poner en valor que perros y hombres hemos caminado juntos desde el principio de los tiempos. No solo fue un remedio terapéutico para superar la muerte de Argos, sino una manera de recordar al lector que ellos siempre han estado ahí, que forman parte de nuestras vidas. Cuando empecé a escribir tampoco tenía muy claro qué quería hacer, pero entendí que lo que podía tener interés era ese recordatorio.

Hoy se habla mucho de la “humanización” de los perros. ¿Qué piensa al respecto?

No creo que se esté humanizando a los perros. Creo que vivimos en una sociedad con muchas personas solas y el perro pasa a ser parte de la familia. Otra cosa es ponerles lacitos o vestirlos igual que sus dueños, eso me parece una utilización y manipulación. Un perro es un ser vivo que siente dolor, que tiene derechos y merece respeto. No es un juguete. El grado de civilización de un pueblo también se mide por cómo trata a los animales.

¿Cree que “Cuando ellos se van” nos invita a reflexionar más sobre los animales que nos acompañan?

Los seres vivos tienen derechos. No están a nuestra disposición. Compartimos el planeta con ellos. Hay que educar a niños y adultos en que los animales no son juguetes, son seres vivos y merecen respeto.

¿Argos la acompañaba mientras escribía?

El único que sabía de qué iban mis libros antes de entregárselos al editor era Argos. Siempre estaba a mi lado, fuera de mañana, tarde o noche, y me escuchaba.

SOBRE LA AUTORA

Julia Navarro, escritora

Reconocida en todo el mundo por su trayectoria tanto en medios como en la literatura contemporánea, ha cultivado una prolífica carrera literaria con novelas que combinan personajes profundos y marcos históricos. Es una de las autoras más leídas en lengua española.

35 años a más trabajó en prensa escrita, radio y televisión.

1957 nace la autora en Madrid, España.

2004 debutó en la narrativa con su novela “La Hermandad de la Sábana Santa”.

TE PUEDE INTERESAR