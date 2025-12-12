Cuando la historia del Perú parece quedar cada vez más lejos, aparecen libros como “Perú virreinal: desde el fin del Imperio inca hasta la Independencia”, de editorial Pichoncito. Su gran formato, ilustraciones luminosas y textos accesibles acercan a niños y adultos a un periodo clave: el tránsito entre el derrumbe del Tahuantinsuyo y el nacimiento de la República.

Como parte de una trilogía infantil elaborada junto al Museo de Arte de Lima, esta obra nos invita a recorrer uno de los capítulos más complejos y fascinantes de nuestra memoria, guiándonos entre personajes y hechos que aún modelan quiénes somos como país.

“Aunque están escritos para niños, estos libros también funcionan como lecturas acompañadas, pensadas para que las familias puedan conversar y profundizar juntas. No debe subestimarse el formato: la información es actual y acorde al conocimiento historiográfico vigente”, detalla José a Correo.

¿Cómo nace la idea del libro?

Perú Virreinal es parte de una trilogía que la editorial Pichoncito viene desarrollando para acercar la historia del país a un público más joven. Antes se publicaron “Perú Prehispánico” y “Perú Incaico”, y este tercer volumen aborda el periodo colonial. Mi rol como asesor es garantizar la precisión histórica de cada capítulo.

¿Cómo detallaría su trabajo en este proyecto?

Mi trabajo como asesor en historia es precisamente asegurarme de que la información que se presenta es acorde con lo que los historiadores del periodo manejamos. Hay una redactora, Yesenia Silva; una ilustradora, Melissa Siles; y otras personas como Adriana Roca, Pati Villanueva y Ricardo Kusunoki, todos enfocados en la precisión del texto.

¿Qué aspectos del Virreinato consideraron más urgentes de explicar a niñas y niños?

La etapa virreinal es una zona menos explorada, aunque determinante en nuestra identidad actual. Se trata de una sociedad que se parece parcialmente a la nuestra, pero que también difiere profundamente: no existía separación entre Iglesia y Estado, la desigualdad era un principio estructural y la ciudadanía como concepto no había surgido. Para un lector joven, comprender esto exige un esfuerzo interpretativo especial.

¿Cómo trabajan para que un tema complejo no resulte inaccesible?

El proceso fue largo —cerca de un año— e involucró redacción, revisión histórica, asesoría visual del MALI e ilustración. Yo organizo la información macro: periodos, temas principales, eventos y debates. Luego el equipo redacta, y yo reviso el texto para asegurar coherencia, rigor y uso adecuado de conceptos. Paralelamente se trabaja la iconografía, consciente de que el arte colonial no es un registro literal, sino un discurso con intención y perspectiva.

¿Qué habilidades desarrolla un libro como este en los lectores jóvenes?

Creo que dos fundamentales. La primera: comprender la cronología y la secuencia histórica —causas, efectos, personajes, procesos— como base narrativa. La segunda: sembrar pensamiento crítico. La historia no es estática; cambia porque cambia la forma de leer las fuentes.

¿Por qué es importante seguir hablando del Virreinato en pleno siglo XXI?

Entender el Virreinato es entender nuestro presente: nuestra herencia no es solo arquitectónica; es política, cultural y social. Si aspiramos a construir igualdad y ciudadanía plena, debemos reconocer las raíces históricas de lo que aún falta por transformar.

​¿Cuál cree que sería el principal objetivo que tienen como divulgadores de la historia para niños?

Queremos que los lectores no solo memoricen hechos, sino que aprendan a preguntarse de dónde proviene la información y por qué se interpreta de cierta manera.





SOBRE EL AUTOR

José Carlos de la Puente, historiador

Profesor titular de Historia (History Professor) en Texas State University, Departamento de Historia. Se especializa en historia colonial andina, particularmente los Andes coloniales bajo el dominio español.

43 publicaciones tiene bajo su producción académica.

1978 nace en Lima el también autor de libros infantiles.

2024 coautor de Machu Picchu. Un misterio en las nubes.

