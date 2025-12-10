Rodrigo Fernandini, popularmente conocido en redes sociales como el chef ¡Buenazo!, presenta su primer libro de cocina, “Mi historia en 100 recetas”, publicado bajo el sello Grijalbo de Penguin Random House. En este íntimo y divertido recetario, Fernandini comparte sus raíces culinarias desde su natal Chiclayo y el crecimiento personal y profesional que lo ha convertido en uno de los cocineros peruanos más populares. Entre las recetas más significativas destaca el ceviche de palabritas, un plato que evoca los recuerdos familiares de su abuela, su madre, sus tíos y primos cocinando juntos en la cocina del hogar.

“[En el libro] hablo de Chiclayo, de mi paso como chef privado de jugadores de la NBA, de un capítulo de brunch que refleja el choque cultural cuando me mudé y tuve que adaptar mis comidas. También incluyo un capítulo sobre redes sociales, que han marcado muchísimo mi carrera, con un tributo a las 20 recetas más virales. Y, obviamente, Artesano, mi restaurante en Manhattan. El último capítulo es mi familia: cómo comemos en casa y qué preparo. Es un libro con mucho corazón”, comenta Rodrigo a Correo.

Antes de consolidarse en la cocina, Rodrigo exploró otros escenarios. En 2012 fue elegido Mr. Perú y representó al país en el Mr. World en Londres, donde obtuvo el cuarto lugar. (Foto: Allen Quintana)

¿Cómo nació la necesidad de contar tu historia de esta manera?

“Mi historia en 100 recetas” no quería que fuera solo un recetario, sino algo más íntimo, más personal. Por eso dividí las recetas en seis capítulos importantes de mi vida.

¿Te resultó difícil escoger solo 100 recetas? ¿Hubo algunas que quedaron fuera?

No difícil, pero sí tenso, porque había muchas recetas que quería incluir, pero no había espacio. Ya quedarán para la parte dos.

¿Alguna receta te removió emocionalmente al incluirla?

Sí. En Chiclayo, por ejemplo, el ceviche de palabritas. Mi mamá y mis hermanos nos reuníamos a abrir las conchitas uno por uno. Era un chambón, pero después de unos minutos ya nadie pensaba en eso; estábamos conversando y conectando. Esa energía es mágica. Por eso tenía que estar.

¿Qué significa para ti cocinar hoy, después de muchas experiencias?

Es mi forma de expresar lo que siento y pienso. Es memoria, infancia e inspiración. La cocina pasó de ser algo que me gusta a ser algo que inspira a otros. Me escriben señoras que cambian su menú semanal con mis recetas y jóvenes que estudian gastronomía por mi historia. Para mí es una misión que no puedo detener.

¿Tienes una receta que te represente completamente como cocinero?

Sí, pero no está en el libro. Se llama el ceviche Fernandini y estará en mi restaurante. Es simple pero elegante. Nació de un experimento con las tortitas de choclo que convertí en algo parecido a pota frita. Lleva lenguado en cubos gruesos, leche de tigre infusionada y estas “potitas” de choclo encima. Ese plato es mi historia: mis memorias y mi evolución.

¿Hubo un momento específico que confirmó tu vocación gastronómica?

Sin duda. A los 19 años entré a una cocina profesional por primera vez y me enamoré de la adrenalina del servicio. Yo soy muy inquieto, aprendo haciendo. Ahí encontré mi universo perfecto y dije: “Esto es lo mío”.

¿Qué te emociona y qué te preocupa hoy de la gastronomía peruana?

Me emociona que nuestra cocina es cada vez más inclusiva. Encuentras ingredientes de todo el Perú en todas las regiones. Eso habla de apertura y evolución. Lo que me preocupa es que no respetemos las vedas y las prácticas ancestrales de cultivo. Si no cuidamos nuestros productos, nuestros ciclos y a los agricultores, podemos perder lo que nos hace únicos.

¿Si tuvieras que elegir una sola receta que defina tu historia, ¿cuál sería?

El arroz con pato a la norteña. Para mí el pato siempre fue celebración, unión familiar, momentos especiales. Ese plato tiene memoria, raíces y emoción. Me representa totalmente.

Rodrigo nació en Chiclayo y su plato favorito es el arroz con pato. FOTO: Allen Quintana / GEC

SOBRE EL CHEF

Rodrigo Fernandini, chef

Inició su carrera participando en anfitrionaje y modelaje. Dejó atrás las cámaras para seguir su pasión por la cocina, estudiando en Le Cordon Bleu de Lima y cocinando como chef privado de jugadores de la NBA en EE.UU. Está casado y tiene un hijo llamado Luca.

5 millones de seguidores en sus redes aclaman sus recetas.

2012 ganó el título de Mr. Perú en 2012

2022 abrió su restaurante Artesano en Nueva York, EE.UU.

