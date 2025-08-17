El Parque de Exposiciones Costa Verde, en Magdalena, será escenario el próximo 4 de octubre de una verdadera fiesta culinaria: el Buenazo Fest, el festival gastronómico impulsado por el chef Rodrigo Fernandini, en co-producción con Twenty20 Entertainment, que promete reunir lo mejor de la gastronomía del Perú en un solo espacio.

El evento ofrecerá diversas experiencias para todos los gustos. La Calle del Sabor será el punto de encuentro del street food peruano, con anticuchos al carbón, papa con huevo, suri crocante desde la Amazonía y emoliente tradicional. La Calle Regiones permitirá viajar gastronómicamente desde el norte con el seco de cabrito, hasta la sierra con la pachamanca y la selva con el juane amazónico. Además, incluirá los “huariques buenazo x yape”, seleccionados por el público y el propio Fernandini.

La innovación llegará en la Calle Fusión, con propuestas Nikkei, chifa peruano, italo-peruano y otras combinaciones que reinventan los sabores locales. Mientras que la Calle Peruanazos tendrá clásicos infaltables como pan con chicharrón, caldo de gallina y más.

Uno de los grandes atractivos será la presentación, por primera vez en el Perú, del restaurante Artesano, proyecto de Fernandini en Nueva York, donde el público podrá ver al chef en acción y degustar sus creaciones en vivo.

El festival también contará con un escenario principal donde se presentarán artistas nacionales, además de áreas culturales, espacios familiares y entretenimiento en vivo.

La preventa exclusiva de entradas está disponible mediante Yape Entradas a S/ 25, hasta agotar stock, en el enlace: https://app.yape.com.pe/eventos-agosto.