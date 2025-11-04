En el 2008, un grupo de amigos y socios se embarcó en un viaje por casi todo el Perú para investigar los mitos y leyendas que aún se transmiten de generación en generación. Fascinados por la riqueza de estas historias y la poca notoriedad que se les da, el grupo Ayar, liderado por el escritor Óscar Barriga, decidió comprometerse con la cultura ancestral de nuestro país y difundir los relatos tradicionales de la región andina.

De esta manera nace “Mitos y leyendas ancestrales del Perú”, bajo el sello editorial Penguin Random House, un libro ilustrado dirigido al público infantil que tiene como principal propósito preservar los relatos que, muchas veces, explican el origen del mundo, la naturaleza y la creación de las civilizaciones.

“[Queríamos] crear nuestro propio universo de cosmovisión andina; y en cada rincón del Perú encontramos una leyenda sorprendente”, detalla Oscar a Correo.

¿Quiénes participan en este proyecto?

El grupo está conformado por cuatro personas. Kaimer Dolmos está a cargo de las ilustraciones, Erly Almansa del color, Virginia Borja del diseño, y yo soy la persona que escribe las historias. Comenzamos a viajar por diferentes partes del Perú buscando mitología peruana; y en el 2019 decidimos pasar de la novela gráfica, a la que estábamos acostumbrados, al formato de cuentos.

¿Cómo eligieron las historias que conforman este primer volumen con Penguin?

Seleccionamos ocho mitos, pero publicamos cuatro en esta primera edición. Elegimos la leyenda de los hermanos Ayar por ser la más representativa del mundo andino; el mito de Iyape y los Amarus, que explica el origen de los Andes; Pachamama y Yakumama, una historia sobre los elementos de la naturaleza; y una leyenda del Valle del Colca, en homenaje a nuestra tierra arequipeña.

¿Realizaron alguna investigación previa para construir estas historias?

Aunque usamos libros e información disponible en internet, la parte más valiosa de nuestro trabajo fue la investigación de campo. Viajamos a Pacaritambo en Cusco, Puno, Madrigal y Cabanaconde [en Arequipa]… y conversamos con los pobladores para rescatar relatos orales que no están registrados en libros. [Además], también trabajamos con historiadores, psicólogos —para adaptar los textos a un público infantil—, profesores y especialistas en quechua.

¿Es la inteligencia artificial (IA) un aliado para este tipo de proyectos?

Este proyecto nació en 2019, antes del auge de la inteligencia artificial. Todo lo que hay en el libro —textos e ilustraciones— es fruto de la creatividad humana. Evitamos usar IA para proteger nuestros derechos de autor y mantener la autenticidad de la obra.

¿Proyectan algún tipo de adaptación audiovisual para estas historias?

Sí. Como todo creador de contenido, sueño con ver nuestras historias en una película o serie. Todos los años viajo al extranjero buscando oportunidades para hacerlo realidad. Nuestros personajes ancestrales incluso enseñan español en Estados Unidos, lo que me parece increíble. Actualmente nuestros proyectos están presentes en India, Brasil, Portugal, Canadá y seguimos creciendo.

¿Por qué es importante difundir estos relatos?

Estas historias forman parte de mitos muy ancestrales que, si bien es cierto, los hemos escuchado alguna vez por un abuelo, es necesario transmitirlos ahora a una nueva generación.

¿Cómo percibes la recepción del público peruano hacia la novela gráfica?

En países como Corea o los de Europa, la novela gráfica es parte natural de la educación. Aquí aún falta camino, aunque hemos tenido experiencias positivas con el Ministerio de Cultura. Creo que todos los que trabajamos en este rubro somos héroes de nuestras propias historias porque vendemos creatividad, pasión y cultura. Y es importante entender que no se trata de consumir lo peruano solo por ser peruano, sino porque tiene calidad. Si los niños empiezan leyendo Spider-Man, está bien; lo importante es que lean. Luego también leerán nuestras historias.

¿Tienen planes de traducir “Mitos y leyendas ancestrales del Perú” a otros idiomas?

Sí. Justamente el museo de Indianápolis nos pidió la versión en inglés. Además, el libro será traducido a los idiomas locales de los países donde trabajamos, como Brasil, India e Italia.

SOBRE EL AUTOR

OSCAR BARRIGA, escritor

Es también guionista y gestor cultural. Nacido en Mollendo, ha dedicado su carrera a difundir la mitología y cosmovisión andina a través de la literatura infantil y juvenil. Es fundador de TAWA Producciones. Parte de su trabajo se exhibe en el Museo de los Niños de Indianápolis, EE.UU.

33 publicaciones suyas se encuentran en la BNP.

41 años tiene el escritor nacido en Arequipa.

2019 incursiona en el cuento tras años en la novela gráfica.

