A través de una historia mágica pensada para niños, la escritora Belinda Palacios invita a dejar de lado los prejuicios sobre Halloween y a sumergirse en el universo de “Myra O’Connor y el primer Halloween”, libro publicado por Penguin Kids.

En este primer tomo de una prometedora saga infantil, la autora peruana narra la historia de una niña irlandesa que aprende a confiar en sus poderes naturales y sobrenaturales para asumir su identidad y ayudar a los demás. Con ello, Palacios reinterpreta las historias de brujas y el mundo espiritual desde la curiosidad y la imaginación.

“Halloween es un poco la excusa para hablar de la existencia de un mundo invisible a nuestros ojos humanos, pero que, aunque no podamos verlo, está ahí y de alguna manera interactúa con nosotros. Es una idea bastante común a todas las culturas humanas”, comenta Belinda a Correo.

¿Qué te inspiró a escribir sobre Halloween?

Siempre me ha interesado cómo, a lo largo de los siglos, los seres humanos hemos encontrado formas o mecanismos para comunicarnos con ese mundo invisible, ya sea a través de chamanes o de la religión. Me preguntaba qué pasaría si esa conexión se rompiera, y de ahí nació la primera motivación para escribir esta historia.

¿Hiciste una investigación previa acerca de Halloween y el origen del mito?

Sí, claro. Yo tengo formación académica: soy historiadora de las religiones y doctora en literatura, así que siempre investigo. Por ejemplo, me interesó cómo desde los antiguos romanos existía la idea de un pozo que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo. También revisé los orígenes de Halloween, que proviene de una antigua fiesta irlandesa relacionada con pedir a los espíritus protección para las cosechas. A partir de ese trasfondo real y cultural, me permití ser muy imaginativa para construir la historia.

Las brujas también son una figura importante en la historia...

Sí. Quise recuperar la figura original de la bruja como una mujer sabia, en contacto con la naturaleza y las plantas, antes de que se la asociara con el mal o con el diablo.

El libro combina aventura, humor y tradición. ¿Cómo lograste unir esos elementos sin caer en clichés?

Partí de un punto real, pero me permití hacerme preguntas y responderlas desde la creatividad. Por ejemplo, todos asociamos Halloween con calabazas. Entonces, me pregunté ¿por qué calabazas? Me interesa saber el origen, pero también me divierte inventar las respuestas desde la ficción. Así que me fui dejando llevar por esas preguntas.

¿Cómo describirías el descubrimiento principal de Myra en esta historia?

Los lectores descubren junto con Myra que ella es una bruja poderosa. Myra tiene poderes, pero no confía en ellos ni en sí misma. La historia es su camino hacia conocerse, aceptar su identidad de bruja y aprender a confiar en sí misma. Ese, diría yo, es el mensaje central del libro.

¿Cuál fue el mayor reto al escribir para el público infantil?

El reto fue encontrar un punto medio, sobre todo porque al inicio tendía a escribir historias más duras, incluso de terror. Tuve que autorregularme (risas): “No, no puede arrancarse el ojo… que se ponga un parche”. Estoy contenta con el resultado porque, aunque es un libro infantil, aborda temas profundos como el duelo, la muerte o la pobreza, pero de manera que los niños puedan acercarse a ellos con curiosidad y sin miedo.

¿Te identificas con algún personaje de tu novela?

Cuando leo el pasaje donde le dicen a Mayra: “Equivocarte forma parte del proceso, confía en tus poderes”, entendí que, en realidad, me lo estaba diciendo a mí misma. Así que sí, me identifico con ella y con su proceso de confianza y autodescubrimiento.

SOBRE LA AUTORA

Belinda Palacios, escritora

Estudió Historia de las Religiones y Literatura Hispánica en la Universidad de Ginebra, y luego continuó la carrera de Filología Hispánica en esa misma universidad. Actualmente, lidera el equipo de escritores de MIKI Entertainment en Nueva York.

1989 año en que nace en Lima la autora.

2018 se doctoró con una tesis sobre “Historia del huérfano”.

2022 publicó su primera novela “Niñagordita”.

