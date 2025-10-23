Autor de numerosos libros pedagógicos y textos para los primeros niveles escolares, el doctor Yeap Ban Har llegó al Perú para presentar “Piensa infinito” (Editorial SM), una serie basada en la metodología Singapur que demuestra que todos pueden aprender y disfrutar las matemáticas si se les da la oportunidad.

En su primera visita al país, el principal impulsor de este método se reunió con docentes para compartir su experiencia y ofreció el taller “Enseñanza de fracciones y decimales”, organizado por la firma Libut.

“[Con ‘Piensa infinito’] se busca desmentir el mito de que algunas personas son buenas en matemáticas y otras no, ya que la investigación ha demostrado que todos pueden aprender matemáticas. Una vez que los estudiantes son capaces de pensar, todos pueden hacer matemáticas bastante bien”, detalla Yeap Ban Har a Correo.

¿En qué consiste el método Singapur para las matemáticas?

Es una forma de aprender matemáticas basada en la resolución de problemas y el pensamiento, donde todos pueden aprender porque se proporcionan materiales concretos y visuales. Además, es accesible para todos porque los estudiantes trabajan entre sí.

¿En qué se diferencia con el método tradicional?

El método Singapur fomenta que la lección comience con la exploración antes de que los estudiantes compartan sus métodos, basándose en la teoría de aprendizaje de Zoltan Dienes. Una segunda diferencia es que se fomenta el aprendizaje colaborativo, basado en la teoría de Vygotsky, mientras que, en el enfoque tradicional, a los estudiantes no se les anima a hablar con sus amigos e incluso a veces se les regaña por ello. La exploración y la interacción son partes importantes del aprendizaje.

El título “Piensa infinito” tiene una mirada muy reflexiva y amplia. ¿Cuál es su significado?

El nombre “Piensa infinito” significa que todos pueden aprender a un alto nivel, sin límites, pensando. “Piensa infinito” alude a que el pensamiento humano no tiene límites: cada problema puede resolverse de muchas formas, y los maestros deben fomentar esa diversidad de ideas.

¿Considera que la forma tradicional de enseñar matemáticas solo beneficia a un grupo de personas?

La enseñanza tradicional favorece solo a quienes aprenden escuchando y repitiendo pasos. Sin embargo, deja fuera a los estudiantes que piensan de forma visual, práctica o colaborativa, quienes también pueden destacar en matemáticas si se les permite explorar y participar activamente.

¿Qué se debe evitar en la enseñanza de las matemáticas?

Se deben evitar tres cosas: memorizar sin entender, seguir procedimientos sin comprender su sentido y dedicar demasiado tiempo a cálculos tediosos que hoy pueden resolverse con la tecnología.

¿Cómo hacer que las matemáticas sean divertidas para los maestros y los estudiantes?

Las matemáticas pueden ser divertidas para todos. Los estudiantes disfrutan al trabajar con sus amigos, usar materiales concretos y pensar por sí mismos, y los maestros, al escuchar, dialogar y descubrir el potencial de sus alumnos.

¿Qué posibilidades ve para que el método Singapur se adapte al contexto peruano?

En los años 80, Singapur enfrentaba una situación similar a la del Perú actual: una enseñanza tradicional y bajo rendimiento en matemáticas. El cambio fue posible gracias al liderazgo de las escuelas, la apertura de los maestros y el acceso a buenos materiales. Si estos tres factores se dan en el Perú, los resultados podrían verse en pocos años, como ya ocurre en colegios que aplican el método Singapur. No se requiere una gran reforma estructural, sino un cambio de mentalidad y apoyo constante a los docentes.

SOBRE EL AUTOR

Yeap Ban Har, docente

Doctor en Educación Matemática por la Nanyang Technological University de Singapur y profesor en el National Institute of Education de esta universidad. Es referente mundial en la didáctica de las matemáticas e imparte cursos de formación de profesores por todo el mundo.

30 años atrás el autor empezó a impulsar la metodología Singapur.

57 años de edad tiene Yeap Ban, nacido en Penang.

2018 Año desde que se implementa la metodología Singapur en Perú.

