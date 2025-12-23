Reírse de todo, algunas veces, provoca incomodidad: una que se sumerge en la reflexión personal y social de lo vivido. ¿Y cómo lograrlo? Esta vez, el escritor peruano Gianni Biffi es quien lo consigue a través de su segundo libro de relatos, “Viendo tu vida derrumbarse desde una distancia segura”, bajo el sello editorial Penguin Random House.

Los quince relatos que nos presenta el autor chalaco nos hacen navegar por la literatura clásica, la cultura pop y diversos mitos andinos, acompañados por algunos de los grandes navegantes contemporáneos: desde César Vallejo, Jane Austen, Jorge Eduardo Eielson y H. P. Lovecraft, hasta Simone de Beauvoir. Personajes célebres que no buscan educarnos, sino más bien confrontarnos con lo real.

“Me interesa mostrar que incluso los héroes se equivocan, que pueden aprender, cambiar. Muchas veces hay clichés muy marcados, sobre todo al retratar ciertos espacios o personajes, y me interesa romper con eso”, comenta Gianni a Correo.

Tus cuentos mezclan pasado y presente, literatura y realidad, con un humor muy particular. ¿Cómo nace la idea de escribir estos relatos?

La idea parte de un tipo de humor que siempre me ha interesado, uno que mezcla el absurdo, referencias culturales y situaciones cotidianas, pero llevadas a una premisa inesperada. Es un humor que toma hechos habituales y los cruza con lo absurdo. Siento que ese tipo de humor no se ha trabajado mucho en la literatura peruana.

¿El humor también busca generar una reflexión en el lector?

El humor, en muchas culturas, funciona como una especie de corrector. Señala algo que no se está viendo en una situación determinada. No lo hace de manera pedagógica ni desde un pedestal, sino mostrando el absurdo. Y quieras o no, ahí hay un mensaje.

El título del libro sugiere observar el derrumbe desde cierta distancia. ¿Esa distancia fue necesaria también para escribir?

Sí. Creo que para hacer humor necesitas distanciarte un poco de tus sentimientos, de tu ego. Cuando te alejas, ves que tus pequeñas catástrofes, tus fracasos o problemas, no son tan importantes en el orden general de las cosas. Son minúsculos, y ahí aparece el humor.

Uno de los cuentos más llamativos es el que cruza el universo de Jane Austen con el Callao. ¿Cómo surge esa idea?

Muchos escritores en Lima usan estereotipos muy marcados —pandillas, crimen, narcotráfico— para escribir sobre el Callao. Yo quería mostrar personajes con más matices, no seres unidimensionales. Pensé: ¿qué pasaría si un pandillero se volviera fan de Jane Austen? Sus personajes siempre son rebeldes, buscan cambiar su entorno. Me pareció interesante cruzar esos universos y sorprender al lector. Creo que la gente quiere sorprenderse, ver algo nuevo.

¿Ese afán por lo distinto responde también a una mirada generacional?

Sí. Yo vengo de una generación totalmente influida por la televisión, los discos, los cómics, internet. Cuando leo a gente de mi generación, muchas veces no encuentro esas referencias reales de lo que hemos consumido, sino un lenguaje serio, decimonónico, más académico. Para mí, todo eso que absorbimos es la base de cómo pensamos y cómo vemos el mundo, y tenía que estar en lo que escribo.

En tu libro dialogan tradiciones literarias con cultura pop global. ¿Lo sientes así?

Totalmente. Al comienzo escribía como si tuviera que ponerme la máscara del “escritor serio peruano” y dejaba de lado todas mis referencias reales: cómics, televisión, música, cine. En este libro decidí escribir como hablo con mis amigos, usando todas esas armas. Sentí mucho apoyo de otros escritores y eso fue importante.

¿Qué puedes adelantar de tu próximo libro?

Va por la misma línea, es casi un volumen dos. Si te gustó este, te va a gustar el siguiente; si no, mejor no lo compres. Es el mismo humor. No tengo más trucos.

SOBRE EL AUTOR

Gianni Biffi, escritor

Estudió Ciencias políticas, pero ha emergido como una de las voces más originales e interesantes de la narrativa peruana contemporánea. También publicó “Su póliza de seguro no cubre esta eventualidad, sr. Samsa”, su primer libro de cuentos.

176 páginas tiene su segundo libro de cuentos.

1977 nace el autor en La Perla, en el Callao.

2018 publica su primer libro de cuentos.

