El amor y el deseo se mezclan en “Fascinación”, ópera prima de Diego Molina, poeta peruano que incursiona en la ficción con una novela confesional. El relato aborda el romance entre un hombre maduro y un joven, una relación que desafía a la Lima puritana y expone cómo la obsesión, las mentiras, el engaño y la traición pueden habitar en cualquier tipo de vínculo.

Publicada bajo el sello Alfaguara de Penguin Random House, la novela despliega una sensibilidad poética que construye una historia gay capaz de interpelar al lector más allá de etiquetas, invitándolo a cuestionar prejuicios y a reflexionar sobre cómo nos gustaría ser tratados como personas.

“Con la novela intento romper ese prejuicio desde la identificación y la sensibilización. Al final del día, todos somos humanos: enamoramiento, fascinación, traición, mentiras… emociones tenemos todos. Sentía que hace tiempo no leía novelas que hablen así de estas emociones”, detalla Diego a Correo.

¿Cómo fue pasar de la poesía a la narrativa?

No es un cambio fácil. La poesía es útil en cuanto puede contribuir en algunos aspectos dentro de la historia. A mí me gusta pensar que dentro de la novela hay poesía, pero sí tuve que llevar algunos cursos de narrativa, porque al final la narrativa es una obra de arquitectura: todo tiene que cuadrar.

Fascinación es una historia muy confesional. Cuando la leíste publicada, ¿te sentiste expuesto?

Lo curioso es que esta novela nace de forma muy natural y orgánica. Yo no había planeado escribir una novela. Nace de una urgencia de contar una situación personal que trataba de sacar de mí. Como fue escrito “en caliente”, al poco tiempo de esa relación, la voz y esa urgencia del narrador nacieron solas.

¿Tuviste que desprenderte de tu poesía para escribir esta novela?

En la poesía hay exposición, pero es más velada. En la narrativa, sobre todo cuando nace de una historia real, sí. Paradójicamente, estando publicada, no siento tanto la exposición como la sentía mientras la escribía o la editaba. Sí hay cosas mías, pero también hay una expansión de esas cosas. El personaje es uno mismo y al mismo tiempo es algo más que uno mismo, una especie de otro.

En ese sentido, ¿pensaste en las etiquetas o críticas que se podrían generar alrededor de la temática?

La lectura de las personas es bien interesante. Por ejemplo, muchas mujeres se identifican con el narrador y con la historia, y eso me ha parecido muy interesante: el efecto de que, siendo una historia de una pareja homosexual, gente heterosexual se sienta parte. Eso es algo muy positivo.

¿Crees que la literatura sigue siendo un lugar para pensar lo incómodo o vivimos con miedo a incomodar?

Yo sí siento que el tema de lo “políticamente correcto” tiene un impacto negativo en la literatura. Y también creo que hay escritores que no quieren “dar” ciertos temas. Los libros que más se han quedado en mí son los que me han permitido pensar, o incluso sentirme perturbado, no por morbo, sino porque el libro te cuestiona moralmente. El libro tiene que cuestionarte.

¿Qué busca el lector?

Creo que el lector es inteligente y quiere que lo cuestiones y lo retes. Eso intento en la novela: que el lector se pregunte si hubiera sido capaz de hacer eso, o si una vez lo hizo y nunca lo contó.

¿En algún momento pensaste en generar incomodidad o reflexión sobre prejuicios?

Para mí, como está contada la historia, no tiene un objetivo en sí mismo de luchar contra prejuicios. No hay una línea sobre “cómo es posible que los gays no tengan derecho al matrimonio”. Como abogado, me queda clarísimo que legalmente no tengo los mismos derechos que una persona heterosexual, y me parece atroz. Pero eso no podía “percolarse” en la novela, porque creo que la lucha contra los prejuicios se logra cuando la gente se identifica con los personajes. Eso une a un nivel humano más poderoso que un discurso.

lima 5 de diciembre del 2025 escritor Diego Molina

SOBRE EL AUTOR

Diego Molina, escritor

Tiene una gran trayectoria vinculada a la poesía. Es autor de los poemarios “No somos más sabios después del diluvio”. También ha publicado poemas y ensayos en Canadá, México, Alemania y Portugal. Ha sido editor y columnista.

19 diciembre presenta “Discofobia”, evento literario y musical.

195 páginas tiene el libro bajo el sello de Penguin Random House.

1978 nace en Arequipa el autor peruano Diego Molina.

