Hay una forma lúdica, mordaz y humorística de mirarnos como sociedad. Sus viñetas pueden provocar risa, incomodidad o crítica, pero Juan Acevedo, uno de los historietistas peruanos más reconocidos, espera que también despierten una reflexión profunda sobre el respeto y la convivencia.

En la cuarta edición de “Ciudad de los Reyes”, publicada por Penguin Random House, el artista reúne más de un centenar de ilustraciones que retratan escenas de la Lima de los años setenta y ochenta, pero que hoy siguen resultando inquietantemente vigentes.

“Empecé a anotar frases que revelaban cómo la gente piensa el mundo, cómo naturaliza la discriminación, cómo algunos asumen como normal el privilegio y otros como natural estar “abajo”. Eso es terrible: hemos naturalizado relaciones verticales. A los 18 o 19 años entendí que eso no estaba bien y que había que cuestionarlo”, comenta Acevedo a Correo.

¿En qué momento siente que Lima deja de ser solo un escenario y se convierte en un personaje de su obra?

[...] tuve una experiencia muy formativa, con niños de distintos distritos, en un barrio popular y profundamente limeño. Recién a los dieciséis años conocí el Centro de Lima por mis propios medios, cuando ingresé a Letras en la Católica, en la Plaza Francia. Allí comencé a observar los tipos físicos y psicológicos de las personas: sus miradas, sus gestos, su vestimenta, su manera de relacionarse.

¿Hubo una intención deliberada de confrontar al lector con esa realidad?

Sí. En muchos casos hubo una intención clara de sacudir al lector, de mostrarle que esas relaciones no eran normales ni justas. Alguien me dijo una vez que mis dibujos parecían “bombas gráficas”. Curiosamente, eso fue antes del tiempo del terrorismo, pero ya se me veía como un “violento gráfico”. Yo no me sentía violento; violentas eran las relaciones heredadas de siglos atrás. Yo era un testigo y, de alguna manera, un retratista de esas relaciones.

Son dibujos de los setenta y ochenta, pero hoy siguen pareciendo actuales. ¿Por qué cree que ocurre eso?

Porque no hemos cambiado lo suficiente. Hay cambios, claro. [...] También hay movilidad social, una nueva burguesía, una universidad más mezclada socialmente. Pero la verticalidad persiste. Cambiamos, sí, pero muy lentamente. A veces me gustaría que estos dibujos fueran piezas de museo, algo que fuimos y ya no somos. Pero no, hoy sirven para ver cómo seguimos siendo.

“Ciudad de los Reyes” no se trata tanto de caricatura política, sino de humor gráfico social.

Exacto. La caricatura carga: la forma, el gesto, la intención. En “Ciudad de los Reyes” la carga no está tanto en el rostro, sino en el comportamiento humano. Las relaciones entre padres e hijos, hombres y mujeres, patrones y trabajadores, adultos y niños.

¿Qué nos quería mostrar?

Recuerdo una viñeta donde un padre enorme le grita a su hijo diminuto: “Tu profesora dice que eres acomplejado”. El mismo padre es quien lo oprime. Eso es lo que me interesa mostrar. No es solo protesta política; es vida cotidiana, en todos sus ángulos.

¿Cree que la caricatura social ha sido subestimada como forma de crítica en el Perú?

En el Perú ha predominado la caricatura política. Desde el siglo XIX se caricaturizó a ministros, ricos, al Estado como una vaca ordeñada. Hubo alegorías, burlas, prejuicios propios de su tiempo. Pero la caricatura social ha sido menos frecuente. Nuestro país nació en el desorden y el cambio es lento. Ciudad de los Reyes retrata esa continuidad. Ojalá nos cause vergüenza, pero también risa. Porque hay humor, sí, pero detrás de la carcajada deberíamos reconocer que esa estampa no es correcta.

SOBRE EL AUTOR

Juan Acevedo, historietista

Nació en Lima, en 1949. Es narrador gráfico, docente e investigador, considerado uno de los historietistas peruanos más importantes. Ha publicado historietas, caricaturas y viñetas de humor gráfico en diarios y revistas peruanas y extranjeras.

20 títulos a más ha publicado dentro y fuera del Perú.

100 dibujos han sido publicados en este libro.

2025 recibió Premio Leyendas, en Artes Visuales, por El Comercio.

