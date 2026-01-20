Entre rimas e ilustraciones, la escritora y poeta peruana Ana Vera presenta “Una pulga en el corazón” (Fondo de Cultura Económica del Perú), la historia de Bianca, una perrita que enfrenta la separación de su familia. A partir de la incómoda —y a la vez divertida— presencia de una pulga, la pequeña mascota logra adaptarse a un cambio que transforma su mundo cotidiano. El libro infantil, dirigido tanto a niños como a adultos, aborda temas universales como la separación de los padres, el respeto por las mascotas y los procesos de cambio, desde una mirada amable.

MIRA AQUÍ | Isabel Menéndez, escritora peruana: “El edificio se ha convertido en nuestro barrio” (Entrevista)

“Este libro nace a partir de la separación de mis padres. Está inspirado en una historia real. Mi papá se quedó con la perrita y yo iba a visitarla de vez en cuando. Noté que ella había cambiado: no quería comer y, de pronto, tenía pulgas. La bañábamos, pero no se le iban. Sentí que ese cambio también tenía que ver con el nuevo escenario que estaba viviendo, con la ausencia de parte de su familia humana”, detalla Ana a Correo.

Vienes de la poesía para adultos. ¿Cómo fue el tránsito hacia la literatura infantil?

Publiqué mi primer libro de poesía en 2010 y nunca pensé que escribiría para niños. Mis lecturas siempre estuvieron muy ligadas a la poesía y a la palabra lírica. Recién hacia 2016 o 2017 empecé a acercarme de manera casual a la literatura infantil, visitando librerías y asistiendo a conversatorios. Conecté con mis lecturas de niña, con las fábulas, las enciclopedias. Desde entonces empecé a investigar y a alternar cada vez más la escritura para las infancias.

¿Cuál es el principal reto de escribir para niños?

Es otro registro, con una gran responsabilidad, pero también muy estimulante. Me gusta investigar, experimentar y asumir ese compromiso con un público tan pequeño y a la vez tan grande.

¿Crees que la literatura infantil puede ayudar a abordar temas difíciles de una manera más cercana?

Totalmente. La literatura, como el arte en general, no tiene la obligación de curar, pero muchas veces lo hace, y ahí está su magia. Creo que siempre hay que escribir con respeto hacia el público, y los niños merecen un respeto enorme.

¿Qué es lo más importante?

La literatura infantil permite hablar de todo; lo importante no es tanto el tema, sino la forma en que se aborda. Desde el texto, la imagen, el trabajo editorial, todo apunta a construir un relato honesto. Los niños son lectores muy atentos y capaces de múltiples interpretaciones.

¿Cómo surge el título y qué simboliza la pulga dentro del relato?

Sabía que la protagonista sería la perrita y pensé en la pulga como un elemento casi natural en un perro, pero también como una metáfora. La pulga representa eso que incomoda, que fastidia, que uno quiere sacar de su vida, pero también tiene un costado juguetón.

¿De qué nos habla la historia?

El libro habla de una transición emocional, de tristeza y cambio, pero no quería que fuera una historia sin esperanza. La pulga funciona como contraparte: incomoda, pero también mueve, saca del lugar. En el fondo, el libro habla del amor a la familia y a la amistad.

Las mascotas tienen un lugar central en el relato...

Las mascotas son parte de la familia. No se trata de humanizarlas, sino de respetarlas. Me interesa más hablar del respeto y la responsabilidad hacia los animales que de discusiones superficiales. En la literatura, y en este libro en particular, la mascota representa también esa mirada inocente, esa forma de entender el mundo sin prejuicios. Creo que, por mi amor a la naturaleza y a los animales, siempre se filtran en mis historias, incluso cuando no son protagonistas.

qrf

SOBRE LA AUTORA

Ana Vera, escritora

Comunicadora, escritora, gestora cultural, fotógrafa y tallerista. Ganadora del Estímulo Económico para la Cultura del Ministerio de Cultura del Perú 2024. Ha participado en festivales de poesía en Perú; sus poemas han sido publicados en Argentina, Chile, España, México y EE.UU.

1981 nace la autora Ana Vera, en Lima.

2010 publica el poemario “Ausencias”.

2022 publica el libro álbum infantil “Poesía animal”.

TE PUEDE INTERESAR