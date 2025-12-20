Cuánta profundidad se puede encontrar en una historia sencilla. Esa es la propuesta artística del libro “Una pulga en el corazón” (Fondo de Cultura Económica, 2025), escrito por Ana Vera e ilustrado por Víctor Ynami. Que una ficción sea dirigida a un público infantil y juvenil no debe ser un limitante para explorar temas poco convencionales o escrituras que sugieren otras situaciones o en dibujos que dejan señales cargadas de sentido. Y, en esta publicación, los autores amplían la mirada y nos regalan escenas conmovedoras envueltas en imágenes cotidianas. Con esa magia de la emoción reunida en pocas palabras, al estilo de la poesía, Vera cuenta cómo Bianca, una perrita feliz, ve cambiar su vida de un momento a otro, sin entender bien el porqué. Su mundo perruno la aísla de lo que realmente está pasando en su hogar, con Mamá, Papá y Hermana separados de manera repentina. La autora de “Poesía animal” elige detalles cercanos para contar lo que sufre la cachorra, como un hueso muy duro y los ojos tristes de Bianca que no pueden comunicarse con Papá. La también poeta encuentra un equilibrio en sus intenciones de mostrar imágenes bellas y potentes con un lenguaje que no sea intrincado, sino en uno muy claro como el color de la heroína. “¡Mis ojos atentos en sus ojos le hablaban; pero no entendía nada!”, dice Bianca. De esta manera, detrás de cada frase, hay algo que no puede entender del todo pero que lo presiente. Y ahí, junto a las palabras, brotan las imágenes de Ynami para dar más capas de sentido a las inquietudes y preguntas de la protagonista. Vemos pequeños pero significativos detalles, lo que suele pasar en la dinámica familiar, como una foto partida, objetos tirados por el piso, un desorden evocador y, de manera más evidente, una gran nube oscura que no solo moja con su lluvia el exterior sino también el interior del hogar. En ese contexto, Bianca conoce a una pulga muy inusual y divertida, que se convierte en un acompañante inesperado pero cálido en el corazón de la narradora. El juego como un salvavidas, el baile como un ritmo que permite olvidar, por algunos momentos, la ausencia de ciertas personas. De esta forma, Ana Vera y Víctor Ynami construyen un mundo que se parece tanto al nuestro a pesar de que lo vemos y sentimos desde los ojos, las patas y el pelo de Bianca. “Una pulga en el corazón” es un libro tierno, conmovedor, divertido, que mira los claroscuros de las familias con esperanza.